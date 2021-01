Nieuwjaarsduik 2.0 in Nieuw-Lekkerland overtreft verwachtingen

NIEUW-LEKKERLAND • Er hebben op Nieuwjaarsdag ongeveer 100 mensen meegedaan aan de Nieuwjaarsduik 2.0 in Nieuw-Lekkerland.

Vanwege de coronamaatregelen kon de gebruikelijke nieuwjaarsduik niet doorgaan. In plaats daarvan hadden de organisatoren een alternatief bedacht. Voor 25 euro kon een emmer Lekwater besteld worden, die inclusief erwtensoep, een pak chocolademelk, stroopwafels en een muts thuisbezorgd zou worden.

Op die manier kon men thuis het idee en de sfeer meekrijgen van de nieuwjaarsduik, zonder daarbij de coronaregels te overtreden. Er was veel belangstelling voor de alternatieve ‘duik’, gezien het aantal van ongeveer 100 deelnemers. Vorig jaar deden aanzienlijk minder mensen mee. Toen doken er 35 mensen in de Lek voor goede doel.

De opbrengst van de actie is bestemd voor scholing van tieners in drie gemeenten in Nicaragua die door de organisatie van de duik wordt ondersteund.

Aan de Nieuwjaarsduik 2.0 was nog een prijsvraag verbonden. Gevraagd werd om een mooie foto op te sturen van de alternatieve duik. Daarmee wordt kans gemaakt op een Nicaragua hangmat. De uitslag van deze wedstrijd is nog niet bekend bij deze krant.

De actie leverde mooie foto’s op. De meesten voerden de Nieuwjaarsduik 2.0 uit bij hun eigen huis. Sommigen doken in klein gezelschap alsnog de Lek in, soms voorzien van de aangeleverde emmer met Lekwater.