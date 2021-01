Ludiek tolbord bij Pinkeveerse brug in Giessenburg

GIESSENBURG • Bij de Pinkeveerse brug in Giessenburg is rondom de Nieuwjaarsnacht een digitaal tolbord geplaatst.

De ludieke actie heeft te maken met de commotie die in het afgelopen jaar is ontstaan over de oude houten brug, die nodig opgeknapt moet worden. Het Waterschap wilde de brug vervangen door een stalen brug, maar na protesten is de besluitvorming hierover uitgesteld.