Oliebollen SGP-jongeren VHL voor bewoners en medewerkers Huis ter Leede

VIJFHEERENLANDEN • Op Oudejaarsdag heeft SGP-Jongeren Vijfheerenlanden ruim honderd oliebollen bezorgd bij Huis ter Leede in Leerdam.

‘Een klein gebaar richting de bewoners en medewerkers in deze bijzondere tijden’, redeneren de SGP-Jongeren. Hiermee laten ze ook hun dankbaarheid zien richting het personeel en tonen ze hun medeleven met de ouderen.

Als SGP-jongeren willen ze met deze actie ook onderstrepen dat het belangrijk is dat we zeker in deze bijzondere tijd meer om zien naar elkaar én zeker ook vanuit jongeren richting ouderen.