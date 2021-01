Brandweer: jaarwisseling rustig verlopen, wel veel kleine brandjes

REGIO • De brandweer in de regio Zuid-Holland Zuid meldt dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen. Toch had de brandweer het erg druk met veel kleine incidenten, zoals buiten- en containerbranden.

Oudejaarsavond begon zelfs met een grote brand in een woning boven een winkel in Puttershoek. Ook waren er een aantal auto- en gebouwbranden. Gelukkig bleef geweld tegen de brandweer uit.

Ruim 100 uitrukken

Ondanks het vuurwerkverbod waren er toch veel kleine incidenten. De brandweer moest in de regio Zuid-Holland Zuid meer dan honderd keer uitrukken op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht. Vaak betrof het buitenbranden, waaronder containerbranden en zelf aangemaakte vuren. Ook waren er een aantal auto- en gebouwbranden.

Bij de gebouwbranden, naast de grote brand in Puttershoek, bleek de schade mee te vallen. Een aantal maal ging door rookoverlast een rookmelder af of werd brand vermoed, maar niet aangetroffen. Dit gebeurde onder andere in Alblasserdam, waar de rookmelder in het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Ruigenhil in Alblasserdam afging.

Geen geweld tegen de brandweer

De brandweer is niet geconfronteerd met geweld tegen hulpverleners. Toch hielden zij wel twee keer (in Nieuw-Beijerland en Boven-Hardinxveld) pas op de plaats, omdat er een grimmige sfeer hing. De politie zorgde voor een veilige situatie, waardoor de brandweer alsnog hun werk kon doen.

Er waren in totaal 107 uitrukken op oudejaarsdag (0:00-23.59 uur) en nieuwjaarsdag (tot 8:00 uur). In Alblasserdam waren er 7 uitrukken, in Molenlanden 13, in Papendrecht 1 en in Gorinchem 15. In Dordrecht moest de brandweer 21 keer uitrukken. De meeste uitrukken van de brandweer in de regio waren in de Hoeksche Waard: 24 keer.