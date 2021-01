Ludieke actie met faillissementsverkoopborden bij gemeentehuis Meerkerk

MEERKERK • Bij het gemeentehuis aan de Prinses Marijkestraat in Meerkerk zijn in de Nieuwjaarsnacht borden geplaatst waarop de gemeente te koop aangeboden wordt.

Het bedrag van 70 miljoen euro verwijst naar de uitspraak in de Niemanszaak, die enkele weken gedaan is, waardoor de gemeente Vijfheerenlanden bankroet is. Vandaar dat er volgens de actievoerders een faillissementsverkoop zou moeten plaatsvinden.

Er werden ook borden van willekeurige makelaars uit tuinen in de omgeving gehaald en bij het gemeentehuis geplaatst.

In de gemeente Vijfheerenlanden heerst veel boosheid en ontevredenheid over de rechtszaak met Niemans, die gemeente waarschijnlijk ruim 90 miljoen euro gaat kosten. De gevolgen hiervan voor de gemeente zijn nog niet bekend, maar gevreesd wordt dat de lasten voor burgers omhoog zullen gaan en dat er beknibbeld moet worden op het voorzieningenniveau.