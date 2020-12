Nieuwe Stichting PTSS organiseert prikkelarme uitjes voor hulpverleners met PTSS

ALBLASSERDAM • Met de nieuwe Stichting PTSS wil David Ham uit Alblasserdam aandacht genereren voor deze psychische aandoening én uitjes bieden ter ontspanning.

Rondrijden door de bossen of over zandgronden met een terreinwagen, mountainbiken, wandelen, maar ook koeknuffelen en paardentherapie; het aanbod van Stichting PTSS is zonder enige twijfel gevarieerd. De rode draad: ze zijn allemaal prikkelarm en dus perfect passend bij de doelgroep.

“Helaas kunnen we door de coronacrisis momenteel weinig”, zegt David Ham. “We zijn nu een jaar actief en zijn vooral bezig een goed fundament te leggen, zodat we straks meteen volop van start kunnen gaan. Al zijn we in de eerste maanden wel twee keer met onze terreinwagens, Mitsubishi Pajero’s, op pad geweest. De reactie daarop waren heel positief.”

Ambulancemedewerkers

De doelgroep zijn hulpverleners in de breedste zin van het woord: militairen, politieagenten, ambulancemedewerkers of zorgverleners op de Intensive Care. David: “Zij kunnen allemaal te maken krijgen met traumatische gebeurtenissen en daardoor een Posttraumatische Stress Stoornis oplopen.”

Zelf is hij ervaringsdeskundige. Tijdens zijn werk voor de politie in Amsterdam was hij van dichtbij betrokken bij ernstige verkeersongelukken en gewelds-incidenten. “Dat heb ik toen verwerkt, dacht ik. Enkele jaren later kwam ik terecht bij de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Letterlijk en figuurlijk in rustiger vaarwater. Toen kwam alles weer boven en belandde ik ziek thuis.”

Omgeving

Van oorsprong is de Alblasserdammer ondernemer, dus bij de pakken neerzitten zit niet in zijn aard. Het knutselen aan een terreinwagen, wat toch al een uitlaatklep voor hem was, bracht hem op het idee om lotgenoten het rijden in zo’n voertuig aan te bieden. “Als ontspanning, er even uit zijn, de stress achter je laten en de kans krijgen om met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Tegelijkertijd kun je zo verlichting geven aan familie en vrienden, want PTSS heb je niet alleen – uiteindelijk wordt je hele omgeving hierdoor aangedaan. Dat is de basis van Stichting PTSS.”

Al snel kreeg David Ham hulp bij de organisatie. Zijn dochter en zijn zoon schoven aan, net als een bevriende ondernemer. En inmiddels helpt ook Bowien Bertrand uit Papendrecht mee. “Zij is de vriendin van mijn zoon. Het is echt een familiebedrijf aan het worden”, glimlacht David.

En Bowien: “Ik richt me vooral op het bijhouden van de social media. Zelf vind ik het heel interessant om meer te weten te komen over PTSS. Daar wist ik in het begin eigenlijk niets van af. Dat geldt trouwens voor heel veel mensen. Het doel van de stichting is dan ook om er meer bekendheid aan te geven.”

PTSS Voorbij

Een belangrijke versterking is de onlangs opgezette samenwerking met PTSS Voorbij. David: “Zij hebben de professionele kennis om mensen met PTSS te begeleiden en verder te helpen. Over en weer verwijzen we naar elkaar. Bijzonder is dat deze organisatie ervan uitgaat dat mensen met PTSS tijdelijk verwond zijn en hierdoor last hebben van Posttraumatische Stress-verschijnselen. PTSS hoeft dan ook gelukkig niet blijvend te zijn. Dat is ook mijn ervaring. Wel is het belangrijk om zo snel mogelijk goede professionele hulp te krijgen. De situatie wordt namelijk voor iemand met Posttraumatische Stressverschijnselen, maar ook voor de mensen in de omgeving, onnodig steeds complexer.”

Donateurs

Om de uitjes te kunnen organiseren heeft Stichting PTSS geld nodig. “Om deze reden zijn wij op zoek naar donateurs en sponsoren”, vertelt Bowien Bertrand. “Bedrijven en particulieren kunnen voor meer informatie terecht op onze site of contact opnemen met met David via david@stichting-ptss.com. Daarnaast zijn vrijwilligers die op welke manier dan ook mee willen helpen tijdens de uitjes van harte welkom.”



De activiteiten van de Stichting PTSS zijn te volgen via Instagram (@stichtingptss), Facebook en LinkedIn. Meer info: stichting-ptss.com.