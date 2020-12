Oud & Nieuw: extra beveiligers in wijk De Hagen en op Het Eiland

• Vorig jaar gingen in wijk De Hagen diverse auto's in de fik. (Foto: JSmultimedia)

VIJFHEERENLANDEN • Rond Oud & Nieuw zijn in de wijken De Hagen in Vianen en Het Eiland in Leerdam-Noord extra beveiligers actief. Vooral in wijk De Hagen liep het tijdens de vorige nieuwjaarsnacht behoorlijk uit de hand.

In Vianen lopen de beveiligers rond in koppels van drie. Hun taak is om het gesprek aan te gaan met jongeren, onrust te voorkomen en vuurwerkgebruik te monitoren. Zij staan in direct contact met de politie om snel en effectief te kunnen handelen.

In eerste instantie was het de bedoeling om tijdens de nieuwjaarsnacht in de vuurwerkvrije zone van De Hagen buurtfeesten en sporttoernooien te organiseren. Daardoor zou er meer sociale controle zijn van buurtbewoners. Door het landelijke vuurwerkverbod gaat deze zone niet door en zorgt corona ervoor dat het niet mogelijk is om groepen mensen bij elkaar te brengen op straat.

Lasershow

Er is wel gekozen om een lasershow op zeer kleine schaal te organiseren. Het betreft een nieuwjaarsgroet vanuit de gemeente Vijfheerenlanden die zal worden geprojecteerd op een flat.

Ook zijn er extra beveiligers actief op Het Eiland in Leerdam. Ook hier waren er vorig jaar vernielingen aan sportzalen en lantaarnpalen. Afgelopen maandag is er een bewonersbrief bij omwonenden bezorgd met de oproep om op te letten en verdachte situaties te melden bij de politie.

Vreugdevuren

Bijeenkomsten waarbij meerdere mensen samenklonteren zijn in de nieuwjaarsnacht verboden. Ook vreugdevuren zijn nie toegestaan.

De locatie zoals het strandje aan De Lek tegenover de J.W. van Puttestraat wordt onaantrekkelijk gemaakt door versperringen te plaatsen bij de toegangen van dit strandje. Op de achterhand staan twee aannemers stand-by om, indien gewenst, te assisteren bij het verwijderen van brandbare materialen of wrakken.

Aan alle gemeenteambtenaren is het verzoek gedaan om op te letten en door te geven als ze signaleren dat puin of ander brandbaar materiaal opgeslagen ligt of wordt. Voor een kleinere groep is een werkschema gemaakt waarin duidelijk omschreven staat wat er van hun wordt verwacht.

Extra ogen

“Omdat onze handhavers niet in de hele gemeente aanwezig kunnen zijn blijken deze extra ogen op straat van enorme waarde om te signaleren”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. “De insteek is om in de weken voor Oud & Nieuw te zorgen dat er zo min mogelijk brandbare materialen in het straatbeeld aanwezig zijn.”

Leveranciers/organisatoren van vreugdevuren zullen door burgemeester Fröhlich gebeld worden om ze te wijzen op de coronamaatregelen waar iedereen aan moet voldoen en het feit dat vreugdevuren niet mogelijk zijn. “Als ik inschat dat het nodig is, gaan wijkagenten extra langs om met de betreffende personen in gesprek te gaan”, zo meldt de burgemeester in de raadsinformatiebrief.