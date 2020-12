Kaarsenactie #NietAlleen van ChristenUnie Molenlanden

MOLENLANDEN • Het platform #NietAlleen is in samenwerking met vijf andere maatschappelijke organisaties de campagne #eenkleingebaar gestart om mensen in de weken voor Kerst een hart onder de riem te steken. ChristenUnie Molenlanden heeft daaraan meegedaan door kaarsen te schenken aan bewoners en medewerkers van de verzorgingshuizen in de gemeente.

“Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het belangrijk de ander te laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, redeneert ChristenUnie Molenlanden.

“Met deze actie hebben we ze laten weten dat ze niet alleen zijn en er niet alleen voorstaan!”