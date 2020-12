Molenlanden: in 2020 ruim honderd minder nieuwe woningen opgeleverd dan gepland

MOLENLANDEN • In Molenlanden zijn het afgelopen jaar niet de verwachte 285 nieuwe woningen opgeleverd; het zijn er ruim honderd minder.

De belangrijkste ‘tegenvaller’ is het woningbouwproject Nuova Venezia in Nieuw-Lekkerland. Het gemeentebestuur ging ervan uit dat de 88 woningen dit jaar klaar zouden zijn. In een raadsinformatiebrief krijgt de gemeenteraad echter te horen dat dit niet is gelukt. ‘Inmiddels is duidelijk dat de oplevering van dit plan in 2021 plaatsvindt.’

Daarnaast zal ook de oplevering van de nieuwbouwprojecten De Vesting in Nieuwpoort (elf appartementen en woningen) en in Oud-Alblas (26 woningen) pas in het volgende kalenderjaar zijn. In Oud-Alblas gaat het voor de volledigheid niet geheel om een uitbreiding van de woonvoorraad. Woningcorporatie Tablis heeft hier een tiental woningen gesloopt en plaatst daar nieuwe huurhuizen voor terug.

Piek

In de raadsinformatiebrief wordt ondanks het mindere aantal opgeleverde woningen geconcludeerd dat het nog steeds ‘aanmerkelijk hoger’ is dan in voorgaande jaren. ‘Ter vergelijking: in 2019 zijn per saldo 46 woningen toegevoegd. De piek die we voor 2020 verwachtten ligt nu in 2021.’

In de Woonvisie 2020-2024 stelt de gemeente Molenlanden dat er tot 2030 1.460 woningen gebouwd moeten worden om in de behoefte te voorzien. Er liggen al meerdere bouwplannen bij de gemeente op de plank. De zogenaamde harde plannen, waarvoor een onherroepelijk bestemmingsplan geldt of waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven, beslaan in totaal 976 woningen.

Molenaarsgraaf/Brandwijk

De ‘zachte plannen’, waarvoor de bovenstaande voorwaarden niet gelden, gaan om nog eens 827 woningen. ‘Op basis van de woonvisie hanteren we een percentage voor overprogrammering. Daarmee rekening houdend, is er nog ruimte voor nieuwe plannen. Dat is nodig omdat het college altijd ruimte moet hebben om in te kunnen spelen op mogelijkheden die zich voordoen, zoals bijvoorbeeld het beëindigen of verplaatsen van bedrijven. Bovendien is in deze cijfers nog geen rekening gehouden met de benodigde woningbouw in Molenaarsgraaf/Brandwijk.’