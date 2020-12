Uitkomst enquête TipVijfheerenlanden: Begrip voor vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

VIJFHEERENLANDEN • Bijna zeventig procent (68%) van de 316 mensen die de enquête van TipVijfheerenlanden over de jaarwisseling heeft ingevuld, staat positief tegenover het dit jaar geldende vuurwerkverbod. Het kabinet besloot tot het verbod om de druk op de zorg (in tijden van corona) te ontlasten.

Een deel van de mensen die (zeer) positief staat tegenover het vuurwerkverbod, heeft er zelfs geen probleem mee als het verbod definitief zou zijn. “Wat mij betreft wordt vuurwerk voor altijd verboden. Eventueel kunnen we bepaalde plekken aanwijzen als vuurwerkzones zodat we ervoor kunnen kiezen om ernaar toe te gaan als we dat willen.”

Een veelgehoorde reden om het verbod blijvend te handhaven is het dierenwelzijn of het gevoel van onveiligheid dat mensen rondom de jaarwisseling ervaren. Niet iedereen denkt overigens dat het ingestelde vuurwerkverbod voor een rustiger verloop van de jaarwisseling zal gaan zorgen: “Ik denk dat een verbod alleen maar problemen gaat veroorzaken.”

De grootste zorg is dat er juist dit jaar, vanwege het verbod, meer illegaal vuurwerk afgestoken gaat worden. In de reacties van zowel voor- als tegenstanders van het verbod is ook te lezen dat er in de aanloop naar oud en nieuw al veel overlast wordt ervaren.

“Ik sta helemaal achter het doel om de zorg gedurende de jaarwisseling niet meer te belasten dan noodzakelijk is, maar daartegenover staat dat er in onze wijk al sinds een paar weken bijna dagelijks wel ergens vuurwerk wordt afgestoken waarvan een deel behoorlijk zwaar is, dus vermoedelijk illegaal.”

Hoewel niet iedereen positief staat tegenover het vuurwerkverbod dat dit jaar geldt, zegt het merendeel van de 316 respondenten zich er wel aan te houden.

Voordat het verbod van kracht werd, hadden veel vuurwerkverkopers het vuurwerk voor de jaarwisseling al gekocht. Volgens 35 procent van de mensen die de enquête invulden, zou dat vernietigd moeten worden. 22 procent van de ondervraagden vindt dat de overheid het op moet kopen.

Ook wordt regelmatig geopperd het dit jaar als verrassing gecontroleerd te laten afsteken: “Als het siervuurwerk betreft, afsteken op verschillende geheime locaties. Gewoon tijdens de jaarwisseling. Leuke verrassing voor iedereen.”

Handhaving op het vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw heeft voor een groot deel van de respondenten geen prioriteit. Optreden tegen agressie tegen hulpverleners en tegen vandalisme echter wel.