Gratis cursus voor partners en gezinsleden van iemand met NAH

REGIO • Vanaf 1 februari worden er een cursus van MEE-Vivenz aangeboden voor partners en gezinsleden van slachtoffers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Elk jaar krijgen 160.000 mensen in Nederland te maken met enige vorm van hersenletsel. Een niet-aangeboren hersenletsel heeft niet alleen een grote impact op het slachtoffer, maar ook op de partner en het gezin. De cursus gaat over mensen die zijn getroffen met een herseninfarct, hartstilstand of (verkeers)ongeval en daar hersenletsel aan overhouden. De bijeenkomsten zijn gericht op het opdoen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en tips van andere mensen die zich in uw situatie herkennen.

Tijdens de cursus wordt er kort stil gestaan bij de directe gevolgen van een hersenletsel. Maar er zal vooral stil worden gestaan bij de indirecte gevolgen voor de partner en de overige gezinsleden. De cursus wordt in gezamenlijkheid aangeboden door Mantelzorg Vijfheerenlanden (VHL) en Welzijn Molenlanden en start 1 februari. Trainers Suzanne Visser en Geeri de Jong van MEE-Vivenz zullen de cursussen samen organiseren. Er is ruimte voor acht personen met in totaal zes bijeenkomsten. Hierbij geldt vol = vol.

De bijeenkomsten worden op 1, 8, 15 februari en 1, 8, 15 maart gehouden van 19.30 tot 20.45 uur. Deelname aan de cursus is gratis. Alle bijeenkomsten zijn digitaal behalve 15 maart, dan zal er fysiek samen worden gekomen. Voor aanmelden of meer informatie: info@mantelzorgvhl.nl.