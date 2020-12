4 tips om jouw website hoger laten ranken in zoekmachines

Een hoge ranking in Google, dat willen we allemaal wel. Maar hoe zorg je er nu voor dat website hoger in zoekmachines scoort?

In dit artikel bespreken we vier tips waardoor jouw website beter vindbaar wordt, en waardoor deze hoger kan ranken in zoekmachines.

Zorg voor een sterk linkprofiel

Jouw website wordt beoordeeld aan de hand van verschillende factoren. Eén van die factoren is het hebben van een goed linkprofiel. Een linkprofiel is een overzicht van alle websites die naar jouw website verwijzen. Dit verkrijg je door linkbuilding . Door links op te bouwen via externe webpagina’s die linken naar jouw website, wordt jouw eigen website belangrijker voor zoekmachines. Dit worden ook wel ‘backlinks’ genoemd. Tot voor de ‘Penguin update’ van Google was de kwaliteit van deze links minder van belang. Nu is het echter niet meer voldoende om willekeurige websites naar jouw website te laten linken. Kwalitatieve links zijn nu vele malen belangrijker geworden voor de ranking van jouw website. Heb jij bijvoorbeeld een autogarage? Dan is een link van een website die relevant is voor jouw product (bijvoorbeeld een online shop die autobanden verkoopt) van hogere kwaliteit dan een website die dat niet is. Kwaliteit gaat dus boven kwantiteit.

Maak gebruik van de juiste zoekwoorden

Ieder bedrijf heeft Unique Selling Points. Iets wat hen onderscheid van de concurrentie. Jouw bedrijf heeft dat natuurlijk ook. Hebben jullie een product wat niemand anders maakt of heeft? Bieden jullie diensten aan die jullie onderscheiden van de concurrenten? Of is jullie servicegerichte aanpak hetgeen wat jullie bijzonder maakt? Speel met het gebruik van zoektermen in op deze zaken. Bovenal moet jullie site goed gevonden worden, dus zoekwoorden moeten SEO-proof worden ingericht. Maar vergeet vooral niet benadrukken wat jullie zo speciaal maakt. Vind je dit lastig? Schakel dan een gespecialiseerd marketingbureau in met kennis van SEO .

Optimaliseer title tags en de meta descriptions

Wellicht ben je al bekend met het fenomeen meta descriptions en title tags. Zo niet, dan kan dit zeker interessant zijn om te optimaliseren. Wanneer jouw website naar boven komt in de zoekresultaten zul je links zien die doorverwijzen naar specifieke pagina’s. De title tag geeft aan waar jouw webpagina over gaat en is één van de eerste dingen die bezoekers zullen zien. De meta description is het stukje tekst wat zichtbaar is onder de title tag. Dit geeft kort weer waar de pagina over gaat. Het is dus belangrijk dat je deze onderdelen van jouw website voor al jouw pagina’s optimaliseert. Zoekmachines zullen dit belonen met een hogere ranking, omdat jouw website beter ‘leesbaar’ is voor hen.