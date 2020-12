Ongelukken in Streefkerk en Oud-Alblas door gladheid

STREEFKERK/OUD-ALBLAS • Door spekgladde wegen vanwege lichte vorst zijn vrijdagavond 25 december diverse ongelukken gebeurd in de Alblasserwaard.

Eerste raakte een 23-jarige vrouw uit Streefkerk met haar auto te water op de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland. De bestuurster raakte door de gladheid op de polderweg de macht over het stuur kwijt en gleed de sloot in. In eerste instantie werd de situatie zo ernstig ingeschat, dat onder meer de brandweer en ambulancedienst opgeroepen werden.

Ter plaatse bleek de vrouw en haar bijrijder ongedeerd waren gebleven. De auto is door een bergingsbedrijf van de weg gehaald.

Even later botsten twee personenauto’s op elkaar op de Middenpolderweg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Ook hier waren delen van de weg glad geworden door vorst aan de grond. Een 25-jarige vrouw uit Lisse raakte door de gladheid de macht over het stuur kwijt. Zij knalde met ze zijkant van haar schuivende voertuig, tegen de voorkant van een tegenligger die werd bestuurd door een 29-jarige man uit Sliedrecht.

De politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw uit Lisse werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De 29-jarige man uit Sliedrecht en zijn 20-jarige bijrijdster uit Sliedrecht kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten door het ongeval zwaar beschadigd. De auto’s zijn door een bergingsbedrijf van de weg gehaald.