Nieuw woningbouwproject in Streefkerk; initiatiefnemer vraagt naar mening inwoners

STREEFKERK • Verstoep bouwadvies en architectuur wil aan de Nieuwe Veer 113 in Streefkerk een nieuwbouwproject realiseren. Inwoners kunnen hun mening geven over de invulling hiervan.

Aan de Nieuwe Veer 113 is momenteel een agrarisch familiebedrijf gelegen dat de bedrijfsvoering wil verplaatsen naar de Middenpolderweg. Op de achterblijflocatie wordt een deel van de bestaande gebouwen gesloopt en het hele buitenterrein opgeschoond.

Op het perceel ontstaat ruimte voor een herbestemming. ‘De locatie - dichtbij de woonkern van Streefkerk en toch midden in het groen, met veel ruimte én polderzicht - leent zich goed voor een uitbreiding van de bestaande woningvoorraad in Streefkerk’, stelt Verstoep bouwadvies en architectuur op de eigen website.

Mantelzorg

Er wordt momenteel gedacht aan de creatie van grotere volumes, vrijstaande woningen, maar de realisatie van twee- of drie-onder-een-kapwoningen is ook mogelijk. ‘Een andere denkrichting is het creëren van levensloopbestendige woningen, waarbij alle voorzieningen zich gelijkvloers bevinden. Ook kunnen er woonvormen gecreëerd worden waarbij het verlenen van mantelzorg mogelijk is.’

De plannen kunnen worden bijgesteld naar de woningbehoefte van de inwoners van Streefkerk. ‘Daarom peilen we graag uw behoefte. We zijn benieuwd naar uw reactie en ideeën!’ Meer informatie is hier te vinden: https://verstoep.nl/actueel/een-nieuw-voor-uitzicht-aan-de-nieuwe-veer