Huisartsechtpaar Bart en Hannelore Bruijn: ‘Twitter is deel van ons werk’

STREEFKERK • Ze hebben beiden duizenden volgers op Twitter en zijn er dagelijks met grote regelmaat op te vinden. Voor huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk en zijn vrouw Hannelore, naar eigen omschrijving manusje-van-alles in de huisartspraktijk, maakt het sociale medium onlosmakelijk deel uit van hun werk in de zorg.

Nee, er zijn niet veel huisartsen in Nederland die op deze manier hun kop boven het maaiveld uitsteken. Na enig nadenken komen Bart en Hannelore Bruijn op nog een stuk of vier collega’s die ook Twitteren. “En zeker niet als stel. Bij ons beste weten is er maar één echtpaar die dat ook doet en lang niet zo fanatiek als wij.”

Tientallen

Fanatiek. Het is misschien niet een woord met een heel sympathieke bijsmaak, maar desondanks past het wel enigszins bij hun Twittergedrag. Enkele tientallen posts per dag halen ze moeiteloos. Al bestaat een groot deel daarvan uit het delen van berichten van anderen. Als eerste daarom maar de vraag: waar halen ze de tijd vandaan?

“Je hebt geen idee hoeveel tijd het mensen kost om hun kleren uit te trekken voor een onderzoek”, licht Bart met een lach toe. “Zeker in de winter duurt dat wel even.” En Hannelore: “Of neem oudere mensen met een gehoorapparaat, een bril en een masker. Voordat ze dat allemaal af hebben, ben je zo weer een paar minuten verder. En die tijd gebruiken we.”

Bart: “Daarnaast hebben we sinds de coronacrisis langere consulten van een kwartier, in plaats van tien minuten. Maar de consulten zelf duren niet langer. Ook dat geeft de kans om te Twitteren.”

Lorelei3112

Ze begonnen er zo’n tien jaar geleden mee, Bart wat eerder dan Hannelore. Ze kwamen beiden onder de indruk van de mogelijkheden van Twitter: om informatie binnen te halen én om een boodschap de wereld in te brengen.

Hannelore (haar ‘Twitternaam’ is Lorelei3112, samengesteld uit haar bijnaam van vroeger en haar geboortedatum): “Ik weet het nog goed: we waren uit eten bij de Limonadefabriek en we hadden een vraag ergens over. De chef-kok zette dat ter plekke op Twitter en kreeg binnen de kortste keren het antwoord binnen.”

Gestaag

In de loop van de jaren steeg hun aantal volgers gestaag. Inmiddels tikt Hannelore bijna de 7.000 aan en volgen er zo’n 5.500 ‘tweeps’ de Streefkerkse huisarts. “Nee, daar hebben we absoluut geen moeite voor gedaan. Het is ons overkomen. We hebben absoluut geen drang om zoveel mogelijk volgers te krijgen.”

Twee rode lijnen domineren hun berichten: zorg en politiek. “Zonder dat we dat met elkaar afstemmen. We twitteren voor honderd procent los van elkaar. Sowieso maken we zelden vooropgezette plannen.”

Mensenrechten

Helemaal dezelfde insteek hebben ze dan ook niet. Mensenrechten en onrecht in de breedste zin van het woord zijn voor Hannelore items waar ze regelmatig aandacht aan besteed.

Voor Bart is het nog breder: “Al gaat het over Japanse schilderkunst of andere aparte zaken die je in de wonderlijke wereld van het internet vindt, ik deel het graag. We ervaren het ook echt als ontspanning.”

Schelden

Hun mening over ontwikkelingen in Nederland steken ze niet onder stoelen of banken. Daarmee loop je op social media een niet geringe kans om hierop aangesproken te worden en niet altijd op een even frisse manier.

Bart: “Bij mij valt dat mee, maar ik blokkeer ook iedereen die ultrarechts is of begint te schelden. Op die manier zijn de gesprekken voor het grootste deel inhoudelijk. Al ben ik het met een fors deel van degenen die ik volg het ongemakkelijk oneens. Er zijn er veel die buiten mijn bubbel zitten. Daar hoor je juist zaken waarvan je denkt: ik ben het er niet mee eens, maar het werpt wel een ander licht op een onderwerp of je begrijpt beter waarom iemand iets vindt. Zelf ben ik hard in mijn stellingname, maar nooit op de persoon.”

Strikt

Hannelore is veel minder strikt in het blokkeren. “Ach, ik heb een gladde rug. Al noemen ze me NSB-gleuf, ik blokkeer ze niet. Het is heerlijk om te zien hoe breed de achtergrond is van de mensen die me volgen; van een professor tot een huisvrouw, van een atheïst tot en christen, van alles kom ik tegen. Ook ik discussieer regelmatig via Twitter. Als het maar over meningen gaat. Gaat het om een geloof, zoals bij coronavirus-ontkenners, dan kun je net zo goed tegen een muur praten. Dan zijn redelijke argumenten zinloos.”

Warm bad

Ze haasten zich om er aan toe te voegen dat het sociale medium met regelmaat ook als een warm bad voelt. Bart: “Bijvoorbeeld bij een vraag om informatie, krijg ik van veertig, vijftig mensen dat toegestuurd. En onlangs is mijn moeder overleden: we kregen in totaal zo’n 1.700 condoleances via Twitter. Dat doet echt goed, want het komt ook van mensen die een totaal andere mening hebben of je zelfs helemaal niet volgen. Twitter is veel meer dan alleen geruzie en elkaar in de haren vliegen.”

En Hannelore: “Wat ook vaak gebeurt is dat ik persoonlijke vragen krijgen. Dat laatste gebeurt dan via direct mail, achter de schermen. Zo kun je mensen helpen die dat nodig hebben.”

Onwetendheid

Uitleg geven over het reilen en zeilen in een huisartsenpraktijk, dat doet het Streefkerkse echtpaar eveneens graag. “Er is vaak zoveel onwetendheid en onbegrip over wat wij doen en niet doen, waar we vergoedingen voor krijgen en waarvoor niet. Je ziet de meest rare verhalen voorbij komen. Als je dan uitleg geeft, begrijpen mensen beter dat we bijvoorbeeld niet vanuit een bepaald belang of voor eigen winst aan de slag zijn. Vaak slagen we daar wel in. Wij zien Twitter dan ook onlosmakelijk als een deel van onze werkzaamheden.”