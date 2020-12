Wereldwinkel De Punt in Arkel heeft het drukker dan ooit

• Wereldwinkel De Punt in Arkel. (Foto: Aangeleverd)

ARKEL • Wereldwinkel De Punt Arkel is gewoon open en het is er drukker dan ooit. Dat meldt Kees Maarse van De Punt in een nieuwsbrief.

De winkel heeft in de loop van de jaren het assortiment uitgebreid met biologische voedingsmiddelen, waaronder een volledig aanbod van versproducten.

Op jaarbasis is de omzet aan food (fair trade en biologisch) meer dan 85 procent. Dat betekent dat de gedwongen winkelsluiting niet aan de orde is voor Wereldwinkel De Punt Arkel.

De verkoop van kerststalletjes en andere kunstnijverheidsproducten gaat dus gewoon door. Naast alle biologische en fair trade levensmiddelen die De Punt verkoopt, is één dag per week de versdag waarop brood, zuivel, groente en fruit worden verkocht, waaronder de kazen van de lokale Biologisch-Dynamische kaasboerderij Noorderlicht.