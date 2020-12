Molenlanden zet zoektocht naar huisvesting voor arbeidsmigranten voort

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is nog steeds op zoek naar huisvesting voor arbeidsmigranten die korte tijd in de regio verblijven om te werken.

Zoals bekend is het initiatief om arbeidsmigranten te huisvesten op camping De Put niet doorgegaan. Daar verrijst nu een vakantiepark dat verbonden is aan Avonturenboerderij Molenwaard.

Omdat een centrale locatie voor zogenaamde shortstay arbeidsmigranten een belangrijk onderdeel vormt van het beleid van de gemeente Molenlanden, wordt er overleg gevoerd met uitzendbureaus, bedrijven en huisvesters om hierin de volgende stap te verkennen.

“Onlangs hebben we hierover met deze partners een brainstorm gehouden waaruit een handvol globale zoeklocaties naar voren kwam”, meldt de gemeente Molenlanden. “Deze zoeklocaties gaan we vanuit de gemeenten en partners verder verkennen op haalbaarheid en wenselijkheid.”

Begin 2021 krijgt dit gesprek een vervolg. Zodra dit tot concretere ideeën leidt, zal de gemeenteraad geïnformeerd worden.

Vijf jaar

Uit de gesprekken en de genoemde brainstorm is het signaal gekomen dat de door de gemeente gestelde vergunningstermijn van maximaal vijf jaar voor huisvesting van shortstay arbeidsmigranten niet houdbaar is. Dit omdat investeerders op deze economische basis geen kwalitatief goede huisvesting kunnen garanderen. Wanneer uit de zoektocht naar een centrale locatie voor huisvesting blijkt dat dit inderdaad het geval is, kan overwogen worden een andere termijn te hanteren.

De coronacrisis heeft overigens niet geleid tot minder vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten. De vraag naar arbeidsmigranten en huisvesting voor deze doelgroep is na een kortstondige terugloop in het voorjaar snel weer toegenomen. Tijdens de tweede golf is er nauwelijks een effect te zien in

vergelijking met de eerste golf. Dit gaven ook uitzendbureaus en huisvesters uit onze regio in de afgelopen periode aan. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er zelfs minder arbeidsmigranten per woning verblijven. Dit vergroot zelfs de behoefte aan huisvesting.