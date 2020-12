Drinkwaterbedrijf Oasen realiseert natuurgebied in polder Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Provincie Zuid-Holland en drinkwaterbedrijf Oasen maken ruimte voor natuurontwikkeling in polder Nieuw-Lekkerland.

De provincie verkoopt grond in polder Nieuw-Lekkerland aan drinkwaterbedrijf Oasen. Het drinkwaterbedrijf maakt hier ruimte voor natuurontwikkeling, want de natuur in de polder is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk in Zuid-Holland.

‘Zo werken provincie en Oasen samen aan het versterken en verbinden van natuur en behoud van biodiversiteit’, stellen de betrokken partijen in een persbericht. ‘Dit maakt de polder een aantrekkelijke leefomgeving voor planten, dieren én mensen.’

Zeldzame moerasvogels

Oasen werkt aan het leefgebied voor zeldzame moerasvogels en het herstel van de historische slotenstructuur. ‘Het typisch Hollandse landschap in de polder blijft beleefbaar voor bezoekers door nieuwe wandel- en fietsroutes. Natuur wordt sterker, water schoner en cultuurhistorische elementen zichtbaar.’