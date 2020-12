OTTOLAND • Maurice Adriaanse maakte vorige week bijgaande prachtige dronefoto’s van de Ottolandse Vliet.

“Vrijdag ben ik op pad gegaan om mooie lucht foto’s te maken want het was toen mooi weer”, meldt Maurice erbij. Hij is toen naar de Ottolandse Vliet gereden en heeft daar deze prachtige foto’s gemaakt.