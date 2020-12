Rabobank draagt bij aan verduurzaming ASV Arkel

ARKEL • Mede dankzij een cheque van de Rabobank voor Greenboarding is ASV Arkel goed op weg in haar proces naar verdere verduurzaming van de club.

Maandag 21 december heeft Netty Marskamp, financieel Adviseur van Rabobank Lek en Merwede, voor dit doel een cheque overhandigd aan Peter de Vries, voorzitter van ASV Arkel.

Rabobank Lek en Merwede is al jaren hoofdsponsor van de jeugdafdeling, maar heeft dit jaar een extra bijdrage beschikbaar gesteld vanuit het Coöperatiefonds. “Met Greenboarding kan de club besparen op hun energierekening en tegelijkertijd advertentie-inkomsten generen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Rabobank investeert in verenigingen om ze sterker en toekomstbestendig te maken”, stelt Netty Marskamp, ambassadrice van de club.

Eigen cluppie

Albert de Joode, oud topspeler van het eerste elftal van 40 jaar geleden en zoon van onze oud voorzitter Piet de Joode vertelt. “Wij zijn met Softs bezig om bij 100 voetbalclubs door heel Nederland Greenboardings in te zetten. Dan moet er natuurlijk wel een komen te staan bij mijn eigen cluppie, dacht ik. Zo gezegd, zo gedaan.”

Twee weken geleden is de Greenboarding van Softs geplaatst. Peter de Vries, voorzitter van ASV Arkel, vertelt trots dat dit een hele belangrijke stap is in de verdere verduurzaming van de club. “Het doel is om binnen vijf jaar de energietransitie te maken naar nul op de meter”, zegt de De Vries.

De Greenboarding is 18 meter lang met in het midden een groot UEFA goedgekeurd LED scherm en aan de zijkant 12 zonnepanelen. Pim van der Vorst van de sponsorcommissie kreeg de opdracht om te peilen richting de sponsoren. Zouden deze willen bijdragen aan dit mooie initiatief. Binnen twee weken waren er al vier toezeggingen om mee te doen. “Toen was het bestuur om en wij gaan deze stap aan met deze bijdrage van de Rabobank, onze sponsoren en Softs.”

Multifunctioneel

De Green Boarding heeft drie roterende zijden en is hiermee multifunctioneel. Elke zijde kent zijn eigen toepassing; communicatie (sponsoruiting), luchtzuivering en zonne-energie. Daarnaast beschikt de Green Boarding over een UEFA goedgekeurd LED scherm om flexibel op te adverteren.

Duurzaam adverteren

Een Green Boarding is een nieuw digital outdoor reclamemedium. Een impactvol medium met een uniek bereik midden in de voetbalsport. Naast het unieke bereik is adverteren op een Green Boarding het meest duurzame en sociale medium beschikbaar. Met adverteren op de Green Boarding wordt er bij

gedragen aan de verduurzaming van ASV Arkel en de lokale leefomgeving.

Het Green Boarding netwerk

Er komen uiteindelijk 100 Green Boardings bij de verschillende (grotere) amateur voetbalclubs van Nederland geplaatst. De LED-schermen in de Green Boardings worden onderling op een online-platform met elkaar verbonden. Hierdoor is het een reclame netwerk voor zowel lokale als nationale adverteerders interessant. Een Europese primeur. Niet eerder was het mogelijk om ieder weekend zo dicht bij de doelgroep te komen.

De advertentie opbrengsten van de Green Boarding worden voor het allergrootste deel gebruikt om zonnepanelen te ‘sparen voor de club’. Met deze zonnepanelen wordt er gewerkt aan een energie neutraal ASV Arkel. De club gaat op den duur naar nul op de energierekening en heeft hierdoor in de toekomst meer budget voor de sport.