Theo en Annemarie Vis vieren kerst op een ‘gedoogplek’

GIESSENBURG • Het klinkt als een kerstverhaal: een jonge vader en moeder met een baby, op zoek naar een plek om te wonen. Gelukkig leven ze niet in een stal. Theo (27) en Annemarie Vis (29) wonen in een tiny house op een ‘gedoogplek’.

Het jonge stel hoopt dat ze in het nieuwe jaar met hun huisje naar Giessenburg kunnen rijden. Maar zoals een slogan van de tiny-housebeweging luidt: ‘Home is where you park it’. Sinds juli 2020 is dat in een natuurgebied op 15 kilometer van Giessenburg.

Tegenslagen

In oktober, kort na de eerste herfststorm, liet Annemarie via social media weten: ‘Niet alles is rozengeur en maneschijn. We moeten met ons gezinnetje soms echt wel even met tegenslagen (rondom het opstarten in ons tiny house) omgaan. Zoals dat ik met de baby per dag twee uur in de auto zit om onze kleuter naar school te brengen. Nee, totaal niet duurzaam. Maar om haar twee keer van school te doen veranderen zagen we ook niet zitten. Ook douchen we nog buitenhuis, omdat het warme water nog niet werkt. Dus ook voor onze kleine baby moeten we warm water maken. De was doen we bij de benzinepomp.’

Watertank

Afgelopen zomer moesten ze elke druppel water met jerrycans naar hun huisje sjouwen. Dankzij een kunststof watertank naast het tiny house (die is aangesloten op waterfilters) komt er sinds september water uit de kraan en kunnen ze hun (kleine) wasmachine gebruiken. Ook hun houtkachel is geïnstalleerd.

Geen spijt

Spijt hebben ze beslist niet. “Maar we willen ook wel graag verder”, vertelt Theo. “We zouden graag meer zekerheid willen hebben. Als gezin willen we graag settelen, dichter bij de school van onze dochter. Ook willen we een tank voor regenwater neerzetten. En een mooie veranda bij ons huisje.”

Avontuur

Ze zijn aan een avontuur begonnen, erkent Theo. “We hebben ons huis in Dordrecht verkocht en zijn begonnen met bouwen voordat we een locatie hadden voor ons tiny house.” Het zag er ook allemaal zo rooskleurig uit. In maart van dit jaar ging de raad van de gemeente Molenlanden akkoord met een pilot voor tiny houses. De opzet: al doende leren van de ervaringen.

Veel tijd nodig

De praktijk bleek weerbarstiger. De provincie ging snel akkoord, maar gemeente en Waterschap Rivierenland blijken veel tijd nodig te hebben om richtlijnen op te stellen voor het gebruik van helofytenfilters. Deze filters zijn nodig voor de zuivering van afvalwater uit douche en keuken. Theo begrijpt wel dat het voor de gemeente en het waterschap zekerheid biedt als iedereen wordt aangesloten op het riool. “En dan komen wij als groene hippies aanzetten met helofytenfilters. Het duurt een tijdje om gemeente en waterschap te overtuigen.”

Pionieren

Hebben ze ooit getwijfeld aan hun keuze? “Tot voor de geboorte van onze baby niet. We merken nu dat het veel is: pionieren in een tiny house en een baby grootbrengen. Maar we hebben nooit gedacht: we stoppen ermee. Wel kregen we bedenkingen. Tijdens een storm ging ons huisje alle kanten op. We dachten: een stevig stenen huis was fijn.”

Genieten

Ondanks alles blijven ze optimistisch. “Nog steeds hebben we heel goede hoop dat we binnenkort echt kunnen verhuizen”, zegt Theo. “En we zitten op een prachtige locatie, met uitzicht op weilanden. We zijn dankbaar dat we hier mogen staan.” Annemarie toont op social media sfeerfoto’s, van hun houtkachel, van Theo die hout hakt en van de eettafel die Theo zelf heeft gemaakt. En ze schrijft: ‘Boven alles genieten we uit duizenden! Ons tiny house past ons als een jas.’

Duurzaam leven

Gemotiveerd zijn ze ook nog steeds. “We willen als gezin graag duurzaam leven, goed en verantwoord omgaan met afval, water, voedsel en energie. We willen als rentmeesters voor de aarde zorgen. Die levensstijl kunnen we meegeven aan de kinderen. Wonen in een tiny house is een middel om die doelen te bereiken. Uiteindelijk gaat het ons wel geluk brengen. Dat zit hem vooral in het verbouwen van je eigen groenten, meer verbondenheid ervaren met de natuur, zelfvoorzienend leven als het gaat over stroom en water. Het geeft vrijheid, ruimte om je heen. Ook financiële vrijheid, want je hebt veel minder maandlasten.”

Geloofsfeest

Kerst gaan ze vieren als nomaden, toelevend naar het moment waarop ze kunnen gaan ‘wortelen’. Theo: “We gaan kerst bij familie vieren. Voor ons is het ook een geloofsfeest. We hopen een online kerkdienst mee te maken.”

Intieme kerst

Annemarie: “Het zal waarschijnlijk een intieme kerst worden, in kleinere groepjes als gevolg van corona. En omdat we in een klein huisje kerst vieren.” Theo: “Wat overheerst is een gevoel van dankbaarheid voor wat we allemaal hebben gekregen. We zijn een mooie baby rijker. Ons leven ligt in Gods hand. We hebben geleerd om bij de dag te leven en genieten van wat elke dag ons brengt. Dat is de kernwaarde die we in het proces van loslaten geleerd hebben.”