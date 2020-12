Erfgoedcommissie: ‘Zonnepanelen Nieuwpoort onvoldoende duidelijk op tekening’

NIEUWPOORT • De zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg in Nieuwpoort zijn een incident. Dat deelt de gemeente Molenlanden mee naar aanleiding van vragen van Doe Mee Molenlanden.

Ook diverse inwoners van Nieuwpoort hadden vragen gesteld aan de gemeente over de zonnepanelen, die geplaatst zijn bij de nieuwbouw in plan Vesting aan de Hoogstraat in Nieuwpoort. De zonnepanelen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en dat is volgens de regels van de gemeente Molenlanden niet toegestaan. Op deze wijze wil de gemeente het historische karakter van het stadje zoveel mogelijk behouden.

De erfgoedcommissie van de gemeente Molenlanden heeft in een reactie aangegeven dat de zonnepanelen onvoldoende duidelijk op de bouwtekening waren weergegeven, zowel op de geveltekeningen als op de dakplattegrond. Volgens de gemeente Molenlanden is er sprake van een onherroepelijke situatie. Deze fout is voor de gemeente geen reden voor precedent.

“Deze fout is niet meer terug te draaien, men moet immers bouwen volgens de vergunning en de bijbehorende vergunningstekeningen en energieprestatieberekening waarin de zonnepanelen ook vermeld staan.

De erfgoedcommissie en het college houdt vast aan het huidige beleid. Dat er bij dit bouwplan een fout is gemaakt is geen reden voor het college om het beleid aan te passen.