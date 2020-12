Wethouders uit de regio sturen brandbrief over horeca aan premier Rutte

REGIO • De wethouders Economie en Ondernemen van de Drechtsteden, Gorinchem, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan premier Rutte over de situatie in de horeca.

Ondanks de vele lokale maatregelen waarmee zij de horeca al ondersteunen, vrezen zij een kaalslag in de horeca, die ook een grote impact zal hebben op de binnensteden. Die kaalslag moet volgens de wethouders worden voorkomen in het belang van behoud van levendige binnensteden.

De wethouders vragen van het kabinet extra maatregelen zodat horecaondernemers het hoofd boven water kunnen houden en faillissementen kunnen worden voorkomen. Daarnaast roepen zij op om perspectief te bieden voor het kunnen (her-)openen van cafés en of restaurants.



De Gorcumse wethouder Joost van der Geest, initiatiefnemer van deze brandbrief: “De horeca draagt voor een heel belangrijk deel bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Het risico dat de horeca volledig uit het straatbeeld van (kleine) dorpen en steden verdwijnt is aanwezig. Grotere horecagebieden in steden gaan er wellicht totaal anders uitzien. En dat moeten we met z’n allen koste wat het kost voorkomen!”



Het risico dat de horeca uit het straatbeeld verdwijnt heeft veel impact op de sociale structuur in de samenleving. Maar ook op de aantrekkingskracht van de dorpen en steden op (potentiële) inwoners, bezoekers en toeristen. En daarmee dus ook weer op een bredere sector: ook winkeliers en de toeristische sector ondervinden hier de gevolgen van.



De wethouders zijn blij met de extra steun van het kabinet, maar maken zich zorgen. Er is op termijn meer nodig dan het huidige noodpakket. Ondernemers kunnen met de tijdelijke steun en het interen op hun reserves het hoofd net boven water houden. Maar veel ondernemers zullen, wanneer de zaak weer opengaat, geconfronteerd worden met forse betalingsachterstanden. Het gaat hier met name om uitgestelde huur en leningen die zij alsnog moeten betalen. Hiermee dreigen vele ondernemers het alsnog niet te gaan redden.



Wethouder Maarten Burggraaf, namens de Drechtsteden verantwoordelijk voor Economie en Ondernemen: “Daarnaast roepen wij het kabinet op perspectief te bieden voor het kunnen (her-) openen van cafés en of restaurants. Vele ondernemers hebben geïnvesteerd en het voorbeeld gegeven voor een goede ontvangst van hun klanten. Maak voor deze ondernemers duidelijk onder welke voorwaarden geopend kan worden. En maak duidelijk wanneer het niet kan en biedt tegelijkertijd de noodzakelijke ruimhartige compensatie of time-out-arrangement.”