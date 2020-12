TipVijfheerenlanden: er wordt tòch uitgekeken naar Kerst 2020

VIJFHEERENLANDEN • De feestdagen staan voor de deur. Hoewel deze dit jaar anders zullen verlopen dan andere jaren, blijk dat een groot deel van de door TipVijfheerenlanden ondervraagde mensen toch uit te kijken naar kerst.

Een kwart van de 316 geënquêteerden geeft aan dit jaar juist minder uit te zien naar de feestdagen. “Er is niet veel plezier te beleven aan de feestdagen. Je mag niet naar kerstnachtdienst, kerk, bezoek ontvangen enzovoorts”, zo zegt één van de respondenten.

Iets minder dan een kwart, 24 procent, zegt net zoveel ‘zin’ in deze dagen hebben als anders, daarbij is een veel genoemde reden dat er voor hen niet veel anders is dan andere jaren, bijvoorbeeld omdat zij het nooit vieren of een kleine familie hebben.

Het grootste deel van de ondervraagden (44%) geeft aan, ondanks dat het anders is, toch uit te kijken naar de komende kerst. “Het is niet anders, we doen dit met, maar vooral vóór elkaar. Wij hebben een gezin, dus niet heel moeilijk, de mensen die alleen zijn en nu dus misschien ook nergens heen kunnen hebben het zwaarder.”

Ondanks dat de gevoelens over de naderende feestdagen gemengd zijn, geeft 74 procent van de mensen die de enquête invulden aan het wel belangrijk te vinden de feestdagen te vieren. Dat heeft voor veel respondenten te maken met hun geloofsovertuiging. “Christus geboorte mag en moet altijd gevierd worden, ondanks de omstandigheden.”