TipVijfheerenlanden: reacties op coronamaatregelen

VIJFHEERENLANDEN • Inmiddels is de strenge lockdown die minister president Mark Rutte vorige week maandag afkondigde alweer een week een feit.

Eind november, begin december legde TipVijfheerenlanden inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden vragen voor die verband hielden met het coronavirus.

Op het moment van de enquête was het dragen van een mondkapje nog een dringend advies, geen verplichting. Toch gaf 89 procent van de 316 ondervraagden aan het mondkapje te dragen op plekken waar dat gevraagd wordt.

Sommige van de ondervraagden dragen het mondkapje beroepshalve, anderen vinden het getuigen van respect richting de medemens. Redenen om het mondkapje niet te dragen zijn: “Door problemen met longen krijg ik het benauwd en word ik duizelig.”

“Mondkapjes helpen niet. Geen enkel bewijs voor. Sterker nog de eerste golf is zonder mondkapjes afgenomen.”

Ruim de helft van de mensen (51%) die zeggen gezichtsbescherming te dragen, ervaart dat als (zeer) onprettig. Vooral brildragers vinden het dragen van een mondkapje niet fijn omdat de bril dan beslaat. Veel gehoorde andere redenen zijn: benauwdheid, problemen met gehoorbeschermers en zweten.

Mensen die neutraal staan tegenover het dragen van gezichtsbescherming zeggen daarover: “Zeker in winkels en in het bijzonder in de supermarkt vind ik het iets veiliger met mondkapje” en “Jammer dat het nodig is. Maar als we het afspreken moeten we het ook doen.”

Thuis werken

Vanwege de huidige strenge lockdown zijn onder andere scholen gesloten, maar is ook de oproep om thuis te werken dringender geworden. 46 procent van de inwoners van Vijfheerenlanden die aan het onderzoek van Tip Vijfheerenlanden meewerkten, antwoordt (zeer) mee eens op de vraag of thuis werken de norm zou moeten worden.

Het voorkomen van files wordt als één van de redenen om ook na de coronacrisis, deels, thuis te blijven werken. “Als het werk ook thuis gedaan kan worden hebben we minder files, minder ongelukken in het verkeer en minder uitlaatgassen”, vindt één van de respondenten.

Bijna een kwart van de ondervraagden (24%) ziet het thuis werken niet zitten en 29 procent staat er neutraal tegenover. Daarbij wordt vooral genoemd dat sociale contacten belangrijk zijn en die juist door het thuiswerken minder worden.

“Contact met andere mensen is zeer belangrijk anders worden mensen erg somber.”