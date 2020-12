Een groot en persoonlijk kerstpakket als geschenk in de coronatijd

Het overhandigen van het kerstpakket is natuurlijk het moment van het jaar waarop de werkgevers in ons land echt hun waardering kunnen tonen aan de werknemers. In 2020 zal dit wel wat anders gebeuren dan in andere jaren, wat natuurlijk komt door het coronavirus. Een kerstpakket bestellen om het vervolgens te overhandigen zal niet lukken, het kerstfeest van je bedrijf zal immers niet doorgaan.

Hier moet dus een andere oplossing voor gezocht worden. Niet alleen dit zal anders zijn, want het pakket zal er ook anders uitzien.

Extra waardering voor de werknemer

De werkvloer heeft er de afgelopen maanden een stuk anders uitgezien dan dat we gewend zijn. Veel mensen werken al dan niet gedwongen thuis dus het is rustig op kantoor, maar ook zullen er geen feestjes georganiseerd zijn. Zelfs de kerstborrel gaat dit jaar niet door. Werkgevers willen dan ook op een andere manier hun waardering tonen aan de werknemer. Dit doen ze door een stapje extra te zetten als het gaat om de kerstpakketten. Hierbij kun je onder andere denken aan presentjes die net wat duurder zijn, maar ook zijn de pakketten groter. Bovendien maken de werkgevers de geschenken voor de werknemers persoonlijker. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het kerstpakket niet persoonlijk gegeven kan worden.

Groter dan normaal

Bovendien blijkt dus dat de kerstpakketten dit jaar wat ruimer en groter zijn dan in andere jaren. Hierbij kun je onder meer denken aan een fysiek pakket, wat echt gezien wordt als een blijk van waardering. Bovendien is zo’n presentje persoonlijker. Werknemers gaan daardoor denken: mijn werkgever heeft echt zijn best gedaan voor me. Toch blijft het in een aantal gevallen niet alleen bij een fysiek kerstpakket. Er zijn namelijk bedrijven die dit combineren met een borrelpakket, wat dan weer gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een digitale pubquiz of escaperoom. Zo wordt de kerstborrel vervangen en kan het personeel toch nog wat leuks gaan doen samen onder het genot van een hapje en een drankje. Dat gebeurt natuurlijk wel in eigen huis met behulp van een computer, laptop of smartphone en het internet.