Plaatselijke verenigingen gratis op markt in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Plaatselijke verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk mogen maximaal vier keer per week op de markt in Vijfheerenlanden staan zonder daarvoor te betalen. Dat betekent een voordeeltje van 35 euro per keer.

De meerderheid van de raad ging vorige week akkoord met het voorstel van VHL Lokaal.

“Plaatselijke verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor goede doelen konden vroeger altijd gratis gebruik maken van een marktkraam. Nu moeten ze gaan betalen. Wij vinden dat we deze groepen moeten ondersteunen als het gaat om de werving van nieuwe leden en activiteiten die ten goede komen aan de inwoners. Het gaat om vrijwilligers. Die zetten zich belangeloos in voor onze maatschappij en lokale gemeenschap en die moeten we niet onnodig op kosten jagen”, vond VHL-woordvoerder Teus Meijdam.

De meeste fracties waren het met hem eens. “Een belangrijk signaal, dit is goed voor de sociale cohesie”, zei CU-woordvoerder Gert Schut. Ook D66 en PvdA vonden het voorstel sympathiek, maar wilden wel van wethouder Huib Zevenhuizen weten of die praktische bezwaren tegen het amendement had.

De wethouder was inderdaad niet enthousiast. “We moeten uitzoeken wie ervoor in aanmerking komen. Bovendien is het onhaalbaar. Als alle verenigingen en maatschappelijke organisaties vier keer per jaar op de markt gaan staan, komen we plaats tekort”, aldus de wethouder die met name bang was voor de administratieve rompslomp.

“Het is beter als verenigingen incidenteel een verzoek indienen en we er dan een mouw aan passen.”

Meijdam benadrukte dat het met die rompslomp in Leerdam reuze meeviel. “Even een belletje en het was geregeld. We mikken niet op grote organisaties, maar op lokale instellingen, zoals de Voedselbank.”

Ook Erik van Doorn (GroenLinks) was het niet met de wethouder eens: “Je kunt het heel ingewikkeld maken, maar ik snap het probleem van dat extra werk niet. Een raar argument.”

D66, PvdA en LokaalAlert lieten zich wel door de wethouder overtuigen. De andere fracties steunden het amendement dat met 25-6 werd aangenomen.