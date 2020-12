Online nieuwjaarsbijeenkomst ‘Molenlanden waait door’

MOLENLANDEN • Dit jaar zal de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente Molenlanden voor het eerst in een nieuw, modern jasje gestoken worden. Door corona kan de fysieke receptie niet doorgaan en is er gekozen voor een digitaal alternatief. Onder de naam: ‘Molenlanden waait door’. De online nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdagavond 8 januari vanaf 19.00 uur.

“Helaas, kunnen we dit jaar niet de jaarlijkse live receptie houden van gemeente Molenlanden. Andere jaren werd deze fysiek gehouden in een dorpshuis in onze regio, zoals De Spil in Bleskensgraaf of De Til in Giessenburg. Er werd dan een film afgespeeld met een thema, voor en door Molenlanders”, vertelt burgemeester Theo Segers.

Het interview vindt plaats via een videoverbinding. Door corona is de manier van werken anders en dat geldt dus ook voor de gemeente en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Altijd gezellig druk

“De afgelopen jaren was het altijd gezellig druk op de nieuwjaarsreceptie. Er waren lokale ondernemers aanwezig, veel inwoners waren welkom, er waren mensen van het bestuur, van de raad en van diverse verenigingen. Maar ook relaties van buiten onze gemeente werden uitgenodigd. Zo kon iedereen kennis maken met elkaar. Vorig jaar stond de receptie deels ook in het teken van het afscheid van onze voormalige burgemeester”, legt burgemeester Segers uit.

Dit jaar zal de nieuwjaarsreceptie voor het eerst in een ander jasje worden gestoken. Theo Segers: “Dit jaar kunnen we vanwege corona niks fysiek organiseren, maar dat wil niet zeggen dat we als gemeente stil blijven staan. We hebben een hele creatieve communicatieafdeling. Zij kwamen samen op het idee om een online tv-programma te maken. Met behulp van onder andere technici Dingeman de Jong uit Giessenburg, Ferry Verheij enGerjan de Vries is het gelukt om samen een online tv-programma te maken. Er worden tussendoor reportages vertoond en er wordt gesproken met verschillende gasten.

Vier bekenden

Presentator Jan Arie Koorevaar zal samen met tafelheer Theo Segers aan tafel aanschuiven met vier bekenden uit de regio. Allen op afstand, zodat het coronaproof is. IC-arts Diederik Gommers, natuurfilmer Stijn Philips, wethouder Lizanne Lanser en Martijn de Jong van Stichting Duurzaam Molenlanden schuiven aan tijdens het programma. “We willen benadrukken dat het juist in deze tijd belangrijk is om samen stil te staan bij het afgelopen jaar. Bij de hartverwarmende acties die er, ondanks alle uitdagingen, zijn ontstaan. En vooruit te kijken naar de mooie ambities die er liggen.”

De naam heeft zijn eer te danken aan de frisse wind van de nieuwe burgemeester, maar ook aan de molens in de regio. Met dit programma wil de gemeente dicht bij inwoners staan en bijzondere verhalen uitlichten.

“Het was lastig om een keuze te maken uit de vele waardevolle verhalen. Denk aan de zonnebloemactie, het Goudriaanse dagboek en de doorgeef puzzelactie. We hebben maar vijftig minuten voor het tv-programma en dat is vrij kort. We zouden uren aan beeldmateriaal op kunnen nemen. Met het programma geven we graag inwoners een podium voor hun bijzondere verhalen. De inwoners zijn de kracht van het programma. Als laatste brengen we een toost uit op het nieuwe jaar en wensen we iedereen in de gemeente een goed 2021.”

Op vrijdagavond 8 januari 2021 om 19.00 uur zal ‘Molenlanden waait door’ live te zien zijn via de website van Molenlanden. Het programma is gratis te bekijken voor iedereen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op: www.molenlanden.nl/molenlandenwaaitdoor of op de social media kanalen van de gemeente.