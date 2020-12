Kinderdijk Cottages op Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND/KINDERDIJK • UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk en Vakantiepark Molenwaard slaan de handen ineen. Zij willen de Alblasserwaard nog aantrekkelijker maken voor toeristen die er langer willen verblijven. Op het park in Ottoland komt een dertigtal unieke Kinderdijk Cottages. Een verblijf boeken op Vakantiepark Molenwaard is vanaf nu ook mogelijk op de Kinderdijk-website.

Om de gast helemaal onder te dompelen in de wereld van de molens, worden de accommodaties aan het water volledig ingericht in de stijl van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Zo zijn er prachtige afbeeldingen van Kinderdijk terug te vinden op de muren en wordt er een verhaal verteld over de molens. De huisjes zijn vanaf nu te boeken als Kinderdijk Cottages, ook via www.kinderdijk.nl.

Doel van de samenwerkingspartners is toeristen langer in de Alblasserwaard te houden. Michael van Hoorne, directeur van Vakantiepark Molenwaard, is blij met de ontwikkelingen: “Kinderdijk is werelderfgoed en daar ben ik als inwoner van dit gebied ongelofelijk trots op. Hoe mooi is het dat mensen straks ook in dit gebied kunnen verblijven op een unieke manier. Zo laten we weer zien hoe prachtig we kunnen samenwerken in deze regio.”

Gasten die een weekend, week of zelfs één nacht verblijven op het nieuwe vakantiepark kunnen een speciaal Kinderdijk Arrangement boeken, met onder andere een rondvaart langs de beroemde Kinderdijkmolens en toegang tot de museummolens. “We zijn blij met deze samenwerking en de uitbreiding van het aantal overnachtingsplekken in de regio,” vertelt commercieel manager Jeanet de Jong-Kerckhaert van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. “Daarnaast hechten we beide veel waarde aan educatie.”

Naast de Kinderdijk Cottages zijn er diverse andere typen verblijfsaccommodaties op het nieuwe Vakantiepark Molenwaard: Polderlodges, Fien & Teun Boerderijtjes, Biesboschchalets en Avonturententen. Ervaar de pure natuur, rijke cultuur en échte Hollandse poldergastvrijheid. Het park opent juni 2021, maar er kan al gereserveerd worden via www.VakantieparkMolenwaard.nl en www.kinderdijk.nl.