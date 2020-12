Mooie pakketjes voor alleenstaanden in Oud-Alblas

Gift van de Rabobank voor alleenstaanden in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Arna van Werd, inwoonster van Oud-Alblas, kreeg van haar werkgever Rabobank Lek en Merwede een bedrag van 500 euro om te besteden aan een maatschappelijk doel in haar omgeving. Arna zocht contact met de beheerders van het dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas. Rianne en Sjaak Bas zijn per 1 april 2020 de nieuwe beheerders van het dorpshuis en hebben door de coronamaatregelen een lastige start.

Samen kwamen zij tot het idee om iets te geven aan de alleenstaanden in het dorp. Dit resulteerde in een ‘fanTAStisch pakketje’ waar velen uit het dorp bij betrokken werden: de kinderen van de Groen van Prinstererschool, Kinderdagverblijf de Regenboog en Peuterspeelgroep Peutervreugd versierden de tasjes, maakten kerstkaarten, knutselwerkjes en kersttakjes. Verschillende verenigingen uit Oud-Alblas gaven een kleinigheidje voor in de tasjes en de dames van Huis van de Waard hielpen met de organisatie van dit alles. Kortom; een prachtige samenwerking en een mooi resultaat.