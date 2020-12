Meerkerkers slaan de handen ineen en bieden hulp in coronatijd

MEERKERK • Nu het corona-virus nog steeds rondwaart in Nederland en er weer nieuwe maatregelen uitgevaardigd zijn, kan het zijn dat ouderen en kwetsbaren behoefte hebben aan ondersteuning.

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Meerkerk, waar ook Tafeltje Dekje onder valt, en vijf Meerkerkse kerken hebben de handen ineen geslagen om als één organisatie op te trekken en hulp te bieden in deze onzekere tijd.

Deze organisatie is voor alle mensen in het dorp die tijdens maar ook na de viruspandemie hulp nodig hebben. Een groep van vrijwilligers zet zich belangeloos in om tegemoet te komen aan hulpvragen. Te denken valt aan de volgende bezigheden:

? Boodschappen doen

? Medicijnen halen

? Hond uitlaten

? Post wegbrengen

Maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag bij eenzaamheid. De vrijwilligers houden zich uiteraard aan de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn opgesteld.

Wie gebruik wil maken van deze diensten, kan bellen met 06-27283070 van Meerkerk Helpt (bereikbaar tussen 12.00 en 18.00 uur).