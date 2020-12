‘We werden steeds op de hoogte gehouden’

• Raadsleden VHL bijeen in Het Bosch in Lexmond.

VIJFHEERENLANDEN • Tijdens de fusie werden de gemeenteraden van Leerdam en Zederik steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zaak Niemans. Wel zijn (oud-) raadsleden en bestuurders geschokt door de hoogte van de uitspraak.

“Ik ben ontzet”, zegt Bart Bruggeman, oud-wethouder van Leerdam en nu CDA-voorzitter in Vijfheerenlanden. “We hadden in de verste verte niet gedacht dat het die kant op zou gaan. Het zal rekenkundig best kloppen, maar als je het in perspectief zet, is het belachelijk dat zo’n bedrag eruit komt.”

Bruggeman benadrukt dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn. “We zijn er niet ingestonken, we wisten dat het speelde. Vanaf het eerste moment dat we over herindeling spraken, lag dit op tafel. Een groepje wethouders boog zich over de kwestie en als raden en colleges werden we meegenomen in alle ontwikkelingen. Wie zegt dat dat niet het geval is, was er niet bij of doet de waarheid geweld aan.

Wel werden er altijd lagere bedragen genoemd dan dat er nu is uitgekomen.” Bruggeman staat nog altijd achter de herindeling. “We waren ervan overtuigd dat dit een goede samenwerking was. We wilden liefde en leed met elkaar delen. We hebben met ons volle verstand ‘ja’ gezegd. Iedereen wist wat er speelde. De uitkomst is rampzalig, maar ik sta nog steeds volledig achter de fusie.”

Verbijsterd

Ook Jan van Santen – 20 jaar raadslid voor L. 2000 en vier jaar plaatsvervangend voorzitter van de Leerdamse raad – is verbijsterd. “Zo’n hoog bedrag, daar hebben we nooit op gerekend. We werden regelmatig bijgepraat en kregen op een gegeven moment te horen dat het op kon lopen tot 40 miljoen. Toen hebben we gezegd: ‘dan wordt het 50 miljoen’. Maar nu gaat het om het dubbele, ongelooflijk.”

Van Santen benadrukt dat hij tot zijn vertrek uit de plaatselijke politiek, twee jaar geleden, goed op de hoogte is gehouden. Spijt van de herindeling heeft hij niet. “We riepen destijds dat Leerdam zelfstandig moest blijven. Daar is niks van terecht gekomen. Maar dit bedrag valt me wel erg rauw op m’n dak. Hoe het gedekt moet worden? Dat is aan de raad. Je staat raar te kijken als je zo’n uitdaging krijgt. Hoest maar eens 90 miljoen op. Dat is bijna een Mission Impossible. Destijds werd gesuggereerd dat een deel van het Eneco-geld er aan besteed zou kunnen worden. Als je niet uitkijkt, gaat nu het hele bedrag er aan op.”

‘Op de vlakte’

Evert Geluk, zowel in Zederik als nu in Vijfheerenlanden fractieleider van de SGP, houdt zich op de vlakte. “We zijn op hoofdlijnen geïnformeerd, binnenkort horen we meer details.” Wel noemt hij het bedrag dat VHL op moet hoesten ‘exorbitant hoog’. “Er was zo’n 40 miljoen voor gereserveerd, daar rekenden we min of meer op.”

Ook Geluk constateert dat de politici voor de herindeling ‘gevraagd en ongevraagd’ op de hoogte werden gehouden. “We werden steeds bijgepraat. Ik ga achteraf niet zeggen dat dat niet het geval was.” Geluk kan niet bevestigen dat de Zederikse politiek een pijnlijke uitkomst van de Niemans-affaire destijds een struikelblok of zelfs een ontbindende voorwaarde voor de fusie vond. Voor de fusie roezemoesde dat gerucht door de Leerdamse wandelgangen. “Misschien dat iemand dat gekscherend heeft gezegd, maar dat is nooit een serieuze optie geweest.”

Reactie Wim Mulckhuijse

“De herindeling is financieel en cultureel mislukt. Als politiek moet je het lef hebben om dit terug te draaien.” Deze opzienbarende conclusie trekt Wim Mulckhuijse in een column op Facebook.

De Meerkerker - oud-wethouder voor de VVD in Zederik - lijkt zich warm te lopen voor een comeback in de plaatselijke politiek en schuwt daarbij stevige uitspraken niet. Zo stelt hij dat tot en met 2017 Deloitte, de accountant van Vianen, akkoord ging met een reservering van pakweg 12 miljoen voor Niemans Beton en dat dit bedrag werd goedgekeurd door provincie Utrecht.

Pas in 2018 bij de laatste jaarrekening van Vianen vond de nieuwe accountant dat er 41 miljoen moest worden gereserveerd. “Als bekend was (geweest) dat er bijna 41 miljoen nodig was voor deze claim, had de hele herindeling niet doorgegaan. Laat staan bij 90 miljoen.”

Mulckhuijse schrijft in zijn column dat inwoners, maar ook hijzelf, druk voelden om de herindeling door te laten gaan: bezwaren werden niet serieus genomen. “Ik heb dicht bij het herindelingsproces gezeten. Ik heb zelf ook enorme druk gevoeld van een aantal politici van CDA en VVD van Zederik, burgemeesters, de Gedeputeerde en de Commissaris van de Koning van Utrecht. Of je ging er in mee of je moest feitelijk stoppen.”

De oud-wethouder constateert - naast het Niemans debacle - grote verschillen tussen het stadse Vianen en Leerdam en de landelijke Zederikdorpen. De uitkomst van de Niemans affaire is voor hem een extra reden om de fusie terug te draaien. Alleen als Utrecht en het Rijk de gehele 90 miljoen ophoesten, ziet Mulckhuijse genoeg basis om met VHL door te gaan.

André Bijl