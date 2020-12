Montapacking: elke dag drukker dan op Black Friday

MOLENAARSGRAAF • De strenge coronalockdown zorgt voor topdrukte bij Montapacking. Het Alblasserwaardse bedrijf, gespecialiseerd in het verzorgen van de distributie van webshops, draait dag in dag uit recordomzetten.

Alle verloven zijn ingetrokken om de drukte aan te kunnen in diverse vestigingen van Montapacking. “Tijdens Black Friday draaiden we 211 procent van een normale dag, dus meer dan twee keer zoveel”, vertelt directeur Edwin van der Ham. “Dat was een record voor ons. Nadat premier Mark Rutte vorige week de lockdown afkondigde draaien we íedere dag een hogere omzet dan Black Friday. Het is dus echt alle hens aan dek.”

Desondanks kunnen ze de drukte redelijk aan. “Doordat we veel meer orders hebben, kunnen we efficiënter werken, bijvoorbeeld door meer producten mee te nemen op één looproute. De productiviteit is daardoor fors omhoog gegaan. Daarnaast is vrijwel iedereen thuis, zodat ook het bezorgen veel minder tijd kost.”

Sprong omhoog

Van der Ham verwacht dat de groei niet gevolgd zal worden door een terugval. “In maart maakten we ook een sprong omhoog. We zijn daarna, op een enkele procent daling na, op hetzelfde niveau gebleven. Wij gaan ervan uit dat dat nu weer gebeurt.”

Het zorgt ervoor dat Montapacking in de omgeving van Gorinchem, in een straal van ongeveer vijftien kilometer, op zoek is naar een ruimte om een nieuwe vestiging in onder te brengen. “Onze nieuwgebouwde locatie in Molenaarsgraaf stond nog op nul, maar door de toestroom van nieuwe klanten is daar ook bijna geen ruimte meer. Vorig jaar hadden we 700 klanten, nu zitten we op 1150. Dat zijn vooral winkels die een online webshop zijn begonnen én populaire YouTubers en Instagrammers die producten gaan verkopen via hun kanaal. Dat is echt booming.”