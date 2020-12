Het Heerenlanden voorziet leerlingen van laptops

LEERDAM/REGIO • De schoolsluiting die Premier Rutte op maandag 14 december afkondigde, kwam voor veel middelbare scholen onverwachts. Er werd rekening gehouden met een week online les na de kerstvakantie, maar weinigen hadden gedacht dat er al op woensdag 16 december geen les meer gegeven kon worden.

Op Het Heerenlanden, school voor mavo, havo en vwo, heeft men geleerd van de eerste lockdown in het voorjaar. Toen was het voor sommige leerlingen lastig om thuis de online lessen te volgen, omdat niet iedereen gedurende de hele dag over een laptop beschikt. Dat moest deze keer anders, vonden ze in Leerdam.

De systeembeheerders zijn de dinsdag na de toespraak van premier Rutte direct aan de slag gegaan: ruim 100 laptops die op school gebruikt worden tijdens de lessen, zijn van een nieuw ‘image’ voorzien. Dat is nodig om ze ook buiten het schoolgebouw te kunnen gebruiken. In een brief die dezelfde dinsdag aan alle ouders is gemaild, maakte de school bekend dat als men verlegen zat om een laptop, er een van Het Heerenlanden geleend kon worden. Via de website kon er een aanvraag worden ingediend bij de mediatheek. Er bleek veel vraag naar: binnen twee dagen zijn er 65 laptops uitgeleend. “Ik krijg heel veel blije klanten aan mijn balie”, zegt mevrouw Van Leeuwen, de mediathecaris van de school. “Zo hoeven de leerlingen geen les te missen!”