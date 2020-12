Introductiemiddag tweetalig onderwijs op het Heerenlanden

LEERDAM/REGIO • Scholengemeenschap Het Heerenlanden in Leerdam houdt op woensdag 20 januari 2021 een introductiemiddag over het tweetalig onderwijs dat gegeven wordt op de school. Deze middag is voor kinderen uit groep 7 of 8. Inschrijven kan via de website van Het Heerenlanden.

Het Heerenlanden heeft sinds het schooljaar 2010-2011 een tto-afdeling (tweetalig onderwijs) op het vwo en in september 2017 volgde de afdeling op de havo. Sinds dat jaar is Het Heerenlanden ook een Senior tto-school. Tweetalig onderwijs houdt in dat leerlingen niet alleen les krijgen in het Engels, maar dat zij ook extra aandacht besteden aan internationalisering met de bijhorende excursies (als dat mogelijk is).

De tto-afdeling wordt gedragen door het tto-team onder leiding van Liselotte Lakerveld, docente Engels. De taak van Lakerveld is heel breed: van het organiseren van (buitenlandse) excursies tot het begeleiden van collega’s en leerlingen, van het lesgeven tijdens een flexuur tot het waarborgen van de kwaliteit van het tweetalig onderwijs.