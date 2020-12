Provincie opent nieuwe subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

REGIO • De provincie Zuid-Holland heeft de nieuwe subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten geopend.

Hiervoor kunnen alle rijksmonumenten in de provincie een aanvraag indienen. Ook boerderijen, ongeacht het huidige gebruik. De indieningstermijn is al geopend en duurt tot 1 maart.

Belangrijke criteria in de rangschikking van de binnenkomende aanvragen zijn de bouwkundige staat van het object, de mate van cofinanciering en of het object wordt herbestemd, al dan niet met publieke toegankelijkheid.

“In het afgelopen jaar was de restauratieregeling behoorlijk overtekend, dus hoog eindigen in deze rangschikking is wel van belang om kans te maken op toekenning”, meldt Hanneke Nuijten, beleidsmedewerker erfgoed bij de provincie.

Voor de herbestemmingsparagraaf uit de regeling kan afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Deze gaat op 1 mei 2021 open.

Voor meer informatie: www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoed-cultuur/restauratie/@8169/rijksmonumenten.