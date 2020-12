Anja Stuij van kapsalon Papillot: ‘Ik had strengere maatregelen verwacht, maar niet zó streng’

GOUDRIAAN • Kapsalon Papillot uit de Zuidzijde in Goudriaan sloot vorige week maandag na de persconferentie haar deuren voor de tweede keer als gevolg van de lockdown. Anja Stuij, eigenaresse van de kapsalon in Goudriaan, vertelt: “Ik had het al wel een beetje aan zien komen. De sfeer was er wel naar was dat er iets ging veranderen. De cijfers liepen op en ook Duitsland ging in een lockdown. Maar ik had niet verwacht dat hier ook de contactberoepen onder zouden vallen.”

“In de kapsalon hebben we echt ons best gedaan de afgelopen maanden om iedereen zo veilig mogelijk te helpen. Met een mondkapje op werken, op afstand van andere klanten blijven en er hangen schermen tussen de wasbakken. Je houdt al maanden rekening met deze manier van werken. Dan denk je nog: ‘Misschien gaat het voor ons meevallen’. Tot ik zondagavond en maandagochtend de eerste berichten las in het nieuws over de verwachtingen van de lockdown. Toen dacht ik meteen: ‘Dit gaan wij als kapsalon helemaal niet redden. Wij zullen ook vanaf dinsdag dicht moeten.’ En dat was zo.”

‘19 januari is best lang’

Dat het tot en met 19 januari ging duren was al helemaal een verrassing. “Dat is best lang! Dat we tot na de kerstvakantie dicht zouden zijn, oké. Dan zijn mensen even vrij, wordt het virus misschien wat rustiger en kunnen we hopelijk begin januari weer van start. Als het goed is kunnen we ook wel in januari weer van start, maar dan pas halverwege die maand.” Toch blijft het hopen voor Anja en haar collega’s dat ze weer open mogen vanaf de negentiende. “Bij de vorige lockdown werden de datums ook steeds bijgesteld. Dus nu houden we ook weer overal rekening mee.”

De kapsalon besloot op maandag niet extra open te gaan. “Wij hebben dit bewust niet gedaan. De reden waarom de maatregelen bijgesteld zijn, zegt genoeg. Mensen moeten de drukte niet meer opzoeken. Toch was het een lastige beslissing om niet meer open te gaan, maar we stonden er met het hele team achter. Ik vind het prima dat we het zo hebben gedaan. Je kunt op zo’n dag toch niet iedereen helpen en we willen tenslotte dat de cijfers zo snel mogelijk weer terugdringen.”

Steeds meer afzeggingen

Anja merkte ook dat er in de kapsalon steeds meer mensen zich lieten testen en dus hun afspraak af moesten zeggen. Waaronder ook het personeel zelf. “Van een volle agenda naar helemaal niks, nu. We proberen gewoon positief te blijven. Het is niet leuk en het is niet handig. Maar we doen het allemaal voor hetzelfde doel en hopen dat het helpt”, vertelt Anja. “We zijn een gezond bedrijf en er is gelukkig ook financiële steun vanuit de overheid. Dat helpt!”

Om klanten in deze dagen rond kerst tegemoet te komen, kunnen zij bij de kapsalon op maat gemaakte verfpakketjes/producten bestellen. Op deze manier kunnen ze toch nog voor de feestdagen zelf hun uitgroei verven. Het team brengt de verfpakketjes aan huis in de omgeving. “Verder proberen we te kijken hoe we ondertussen op social media actief kunnen blijven. Het is zoeken naar creatieve oplossingen. Daar werken we met het hele team aan. Elke dag!”