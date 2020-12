Boezem Boys bedenken bijzondere muzikale kerstgroet voor Noordeloos

NOORDELOOS • De jaarlijkse kerstgroet van mannenkoor Boezem Boys aan thuishaven Noordeloos is deze keer een bijzondere én honderd procent coronaproof.

Dinsdagmiddag gaat een ponton bij de voormalige School met de Bijbel te water met daarop levensgrote afbeeldingen van de zangers en dirigent Marlous Luiten. Elke dag komen ze tussen 16.00 en 16.30 uur in beweging en weerklinkt het repertoire van de Boezem Boys over Noordeloos.

Het idee ontstond bij Gert Maasland, één van de koorleden, terwijl hij aan het wandelen. Hij gooide het voorstel in de groep en met een fles bier in de hand leek het snel geregeld te kunnen worden. “Dat bleek in de praktijk toch wat tegen te vallen”, grijnst Jan-Piet Bikker van het gelijknamige autobedrijf in Noordeloos.

Herkennen

In zijn garage - hij is ook één van de Boezem Boys - vond een groot deel van de werkzaamheden plaats. Collega-zanger Tim Selders zorgde voor de afbeeldingen. “Je kunt als je goed kijkt iedereen herkennen”, knikt Marlous Luiten. “Het mooie is dat door dit project het groepsgevoel weer terugkwam; dat was lastig om met alle coronamaatregelen vast te houden.”

Bijzonder is dat alle mannen en de ene vrouw van het Noordelose muziekgezelschap hun bijdrage leverden. Gert Maasland, met een knipoog: “Het is net als bij het zingen. Afzonderlijk klinkt het voor geen meter, maar als je ons met elkaar hoort, klinkt het best aardig.”

Kerstnummer

Voor de goede orde: de werkzaamheden zijn allemaal met inachtneming van de regels uitgevoerd. Marlous: “We hebben trouwens speciaal hiervoor een kerstnummer opgenomen. De mannen hebben het los van elkaar ingezongen.”