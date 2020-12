Oliebollenverkoop vanuit Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Op woensdag 30 december organiseert het Rommelmarkcomité Wijngaarden weer de jaarlijkse verkoop van oliebollen en appelbeignets.

Deze lekkernijen kan men bestellen via de website: www.rommelmarktwijngaarden.nl en worden thuisbezorgd in Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Sliedrecht en Wijngaarden. Daarnaast is er een verkooptent voor de losse verkoop op het kerkplein aan de Dorpsstraat te Wijngaarden welke geopend is van 07:00 tot 15:00 uur. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk in Wijngaarden.