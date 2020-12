Geen teststraat maar Kerststraat bij De Lange Wei

BOVEN-HARDINXVELD • Verzorgingshuis De Lange Wei in Boven-Hardinxveld had in de afgelopen week geen teststraat, maar een Kerststraat ingericht op het terrein

Het terrein was woensdag en donderdag omgetoverd tot een waar Winter Wonderland. Via het autoraam zijn alle medewerkers en vrijwilligers langs de route verrast; het ontbrak aan niets. Van wandelende sneeuwpoppen tot lekkers en van een heerlijke Tony’s Chocolonely Chocolademelk tot een ontmoeting met Tante Truus. Tot slot werd het kerstpakket persoonlijk overhandigd door de managers in winterse outfit.