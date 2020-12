Ladies’ Circle Alblasserwaard haalt 2547 euro op voor Metakids

ALBLASSERWAARD • Ladies’ Circle Alblasserwaard verkocht dit najaar smaakvolle kwaliteitsproducten, die passen bij de feestmaand december: wijn, gin en chocoladeletters. Hiervoor werkten de ladies samen met Wijnhuis De Paap (Papendrecht), ’t Kaasmes (Alblasserdam) en Gall&Gall De Schoof (Hendrik-Ido-Ambacht).

De verkoopactie heeft in totaal 2547 euro opgeleverd. Dit bedrag gaat naar Stichting Metakids. De stichting zet zich in voor onderzoek naar metabole ziekten, één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens.

“We vinden het fantastisch dat wij dit bedrag hebben op mogen halen voor Stichting Metakids. Iedereen, die producten heeft afgenomen. Hartelijk bedankt, ook namens Metakids”, aldus de dames van Ladies’ Circle Alblasserwaard.

“Naast de mooie opbrengst zijn er ook chocoladeletters gedoneerd. Deze letters hebben wij overhandigd aan de Ambulancepost Papendrecht, Hospice De Cirkel en Jeugdland Alblasserdam. Hiermee willen wij de waardering uitspreken voor het werk van deze organisaties.”

Voor meer informatie: www.lc35.ladiescirclenederland.nl.