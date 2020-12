Hoogste aantal coronabesmettingen op één dag in Vijfheerenlanden: 52

VIJFHEERENLANDEN • Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft maar stijgen, zo ook in Vijfheerenlanden. Burgemeester Sjors Fröhlich kreeg zondag het hoogste aantal besmettingen op één dag in zijn gemeente door: 52.

'Mijn oproep: blijf zoveel mogelijk thuis. Houd je aan de regels. Het komt goed', aldus Fröhlich.