Virtuele onthulling in Alblasserdam van gedicht Binnenvaart van Monica Boschman

ALBLASSERDAM • In Alblasserdam is onlangs het gedicht Binnenvaart van Monica Boschman virtueel onthuld door Lionsclub Alblasserwaard Souburgh.

Het gedicht neemt de kijker mee naar binnen en naar buiten, naar één van de historische plekken langs het bijzondere dijklint van de Alblasserwaard. Op een plek waar maritieme historie is geschreven.

Maar het leidt volgens Lionsclub Alblasserwaard Souburgh ook naar eigen gedachten en gevoelens. “Heb moed en ga de introspectie aan, en spiegel u aan dit gedicht”, aldus de Lionsclub. De video van de virtuele onthulling is te vinden op Youtubekanaal van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh: https://youtu.be/2--_xSTspak.

Monica Boschman (1965) is dichter, journalist en schrijfdocent. Op haar visitekaartje staat: ‘De kern vangen in woorden’. Dat doet ze in poëzie, in artikelen voor tijdschriften en in cursusprogramma’s. In workshops laat ze mensen de magie van taal ontdekken.

In 2019 verscheen van haar hand Nieuwe wegen voor Mariken (MB Communicatie), een poëtische interpretatie van Mariken van Nieumeghen. In 2018 verscheen de bundel Zeerslag (Poëziefonds Open, Uitgeverij U2pi). Gedichten van Monica staan bij uitgeverij Plint op een ontbijtbord, in de scheurkalender en in het tijdschrift Dichter.

Monica organiseert en presenteert in Cuijk het poëtisch ontbijt en is redacteur bij Poëziefonds Open. Van 2012 tot 2014 was ze de eerste regiodichter van de Noordelijke Maasvallei.

Het gedicht is te beleven bij A. Jonker Constructriebedrijf aan de West Kinderdijk 124 in Alblasserdam.