Landwinkel, kantoren en exporuimte in monumentale boerderij te Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Zuivelfabriek De Graafstroom is onlangs gestart met de restauratie en de herbestemming van de boerderij aan de Abbekesdoel 2 in Bleskensgraaf.

De oude hofstede, een rijksmonument, staat naast de zuivelfabriek. Het voor- en achterhuis worden opnieuw ingericht. In het pand komen een landwinkel, kantoren, vergaderruimtes en een ontmoetings- en expositieruimte.

Het terrein om de boerderij wordt landschappelijk aangelegd, inclusief een groene entree en parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Toekomst

In 2015 kocht Zuivelfabriek De Graafstroom de boerderij aan de Abbekesdoel 2. Het doel was het behoud van het rijksmonument, inclusief het erf, voor de toekomst.

‘We willen de boerderij in haar oude luister herstellen en haar weer een functie geven midden in onze gemeente’, stelt De Graafstroom in een persbericht. ‘Om dit te bewerkstelligen is er in samenwerking met diverse partijen een restauratieplan gemaakt.

Vertraging

Het project heeft enige vertraging opgelopen, maar inmiddels zijn de vergunningen rond en is de aannemer met de werkzaamheden gestart. ‘Qua planning zou de restauratie dit najaar klaar moeten zijn.’

Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV uit Noordeloos begeleidt de restauratie van de boerderij. Aannemer Oome Raamsdonk BV uit Raamsdonksveer zal de restauratiewerkzaamheden uitvoeren. Gemeente Molenlanden verstrekt de noodzakelijke vergunningen.

Bijdrage

De Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden leveren een bijdrage aan de realisatie van dit project.