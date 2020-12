Nieuwe webshop Van Vliet’s Weidewinkel

NIEUW-LEKKERLAND/REGIO • Van Vliet’s Weidewinkel, bekend van de markten in de regio en de winkel aan het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland, heeft een nieuwe webshop waarin bestellingen eenvoudig geplaatst kunnen worden. Heel erg handig in deze tijd, zeker met het oog op de komende feestdagen.

Om teleurstellingen te voorkomen wordt geadviseerd om bestellingen voor de feestdagen uiterlijk zaterdag 19 december door te geven. Denk hierbij aan de lekkerste Hollandse en buitenlandse kazen, kerstsalades, verse noten en zuidvruchten, verse paté, olijven en bonbons.

De webshop werkt snel en gemakkelijk. De bestellingen kunnen worden afgehaald in de winkel of bij de marktkraam van Van Vliet’s Weidewinkel.

Overige bestellingen dienen minimaal 24 uur van te voren geplaatst te worden.

De webshop is te vinden op: www.vanvlietsweidewinkel.nl.