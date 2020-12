Grafisch Bedrijf Crezée en Vanderperk Groep bundelen krachten

MEERKERK/GROOT-AMMERS • Grafisch Bedrijf Crezée uit Meerkerk en Vanderperk Groep uit Groot-Ammers hebben onlangs besloten om met ingang van 2021 de handen ineen te slaan, om samen de ambities in snelle, impactvolle full-service communicatie mogelijk te maken.

De afgelopen jaren hebben stabiele groei, strategische verbreding én verdieping van diensten zowel bij Vanderperk Groep als bij Crezée hoge prioriteit gehad. Immers, in een tijd waarin bedrijven en organisaties steeds meer mogelijkheden hebben om hun interne en externe doelgroepen persoonlijk aan te spreken en op maat te bedienen, worden dienstverleners als Crezée en Vanderperk Groep meer dan ooit uitgedaagd om op de volledige breedte van online én offline communicatie doelgerichte oplossingen te bieden. Om hierin een full-service groeistrategie succesvol in te zetten, vonden beide bedrijven in elkaars dienstenpakket en portfolio een perfecte match om de krachten te bundelen.

Klanten breder bedienen

Crezée-directeur Jan Willem Klop: “We hadden geen beter moment kunnen bedenken om deze stap met Vanderperk Groep te zetten. Beide bedrijven staan er goed voor. Daar wil je natuurlijk op doorpakken. Dat vraagt naar onze mening om een stap extra, in een nieuwe richting zelfs. Met Vanderperk Groep kunnen we onze relaties straks ook online bedienen.”

Grafisch Bedrijf Crezée staat opdrachtgevers terzijde bij alles wat bij het realiseren van effectieve communicatiemiddelen komt kijken. Van advies, vormgeving en opmaak, tot en met offset en digitaal drukwerk. Van direct mail tot en met variabele data printing. Ook voor signing en belettering weten klanten de weg naar Meerkerk te vinden. De stevige positie die Crezée heeft verworven, vormt een goede basis om op te schakelen naar een breder dienstenaanbod.

Full-service in communicatie

Kees de Zwart, directeur Vanderperk Groep: “Iedere organisatie heeft een uniek verhaal te vertellen. Sinds jaar en dag helpen wij onze relaties daarbij. Dat doen we op allerlei manieren en met allerlei oplossingen. Zo zien we bij marketingcampagnes een toenemende vraag om doelgroepen persoonlijk aan te spreken. Op dit front gaan we nu door de krachtenbundeling met de variabele data printing-specialisten van Crezée een extra stap voorwaarts zetten en willen we nog beter worden in wat we voor en met onze relaties doen.”

Vanderperk Groep is sinds de start ruim 50 jaar geleden uitgegroeid van drukkerij tot een deskundig en veelzijdige partner in offline en online communicatie. Van design en opmaak tot druk- en printwerk. Van online en crossmediale marketing tot webdevelopment, app-ontwikkeling en database connectiviteit. Straks komt daar extra expertise in drukwerk, direct mail en variabele data printing bij, alsook de nodige slagkracht in signing en belettering. Kortom, een krachtenbundeling die full-service in communicatie naar een volgend niveau brengt.

Eén team

Vanderperk Groep is centraal gelegen en opereert, evenals Crezée, voor klanten die in het hele land actief zijn. Beide partners blijven voorlopig onder eigen naam actief. Voor klanten verandert er wat dat betreft dus nog niets. Wat wel verandert is dat alle klanten vanaf komend jaar in Groot-Ammers bij een groter team terecht kunnen, voor nog meer expertise, nog meer oplossingen en nog meer mogelijkheden om met verrassende en doeltreffende communicatieoplossingen te bouwen aan waardevolle relaties met hun doelgroepen.