Open Fractieberaad Progressief Molenlanden

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden (PM) zoekt Molenlanders die willen meedoen. Op donderdag 7 januari aanstaande houdt PM daarom een Open Fractieberaad.

“We nodigen iedereen uit om mee te praten over de onderwerpen die op de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering staan”, laat de partij weten. “Door met ons in gesprek te gaan, kunnen we nog beter onze inbreng over het voetlicht van de raad krijgen.”

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

• Huisvesting onderwijs

• Toeristische visie Molenlanden

• Visie transitie Warmte

Natuurlijk houdt iedereen zich bij dit Open Fractieberaad aan alle coronavoorschriften, dus wordt het op 7 januari helemaal online gedaan. Aanvang is om 20.00 uur. Meepraten kan door een mailtje te sturen naar bart.toonen@jouwgemeente.nl. Er wordt dan een persoonlijke uitnodiging gestuurd waarmee online deelgenomen kan worden aan dit Open Fractieberaad van Progressief Molenlanden.