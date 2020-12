Kinderkoren maken Kerstfilm

BRANDWIJK • Dat een kerstmusical als voorgaande jaren dit jaar niet tot de mogelijkheden zou behoren werd de besturen en dirigenten van kinderkoren Laudate Deum en Jonge Klanken al snel duidelijk. Om Kerst 2020 echter niet zomaar voorbij te laten gaan werd een plan voor een kerstfilm bedacht.

Nadat het script was geschreven, de liederen geoefend en een mooie locatie was gevonden, gingen de opnames van start. Twee dagen is er gefilmd door MerweRTV. Met ontzettend veel plezier en enthousiasme zongen de kinderen de liederen in. Zittend op strobalen en bibberend van de kou. Maar ze hielden vol. Net als de dirigentes, muzikanten, toneelspelers en cameramannen.

De boerderij van de familie Boele in Brandwijk leende zich heel goed voor het uitspelen van het kerstverhaal. Een oud stalletje en een echte ezel maakten het decor compleet. Wat begon als een mooi plan eindigde als een prachtige film. Het doel van de kinderkoren is om het geweldige kerstverhaal met zoveel mogelijk mensen te delen.

De verzorgingshuizen in de omgeving zijn benaderd, evenals verschillende basisscholen. Zij verspreiden de film onder bewoners en leerlingen. Dat er geen concerten gegeven kunnen worden in kerken is jammer, maar door het verspreiden van de film worden wellicht nog veel meer mensen bereikt met de mooie boodschap van kerst. 'Immanuel, God dichtbij' is de titel van de film. Een mooie boodschap in een tijd waarin afstand houden een dringend advies is. De link naar de film: www.youtube.com/watch?v=gx1W0vpaYtw&feature=youtu.be.