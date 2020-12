3 werkzaamheden die je kunt outsourcen als ondernemer

Als ondernemer moet je van alle markten thuis zijn. Je hebt behalve kennis over je vak ook kennis nodig over onder meer marketing, boekhouden en HR; zeker als je werknemers hebt. Het is logisch dat je niet van alles kaas hebt gegeten. Daarom is het een goed idee om bepaalde werkzaamheden waar je niet goed in bent, te outsourcen naar een bedrijf die daarin is gespecialiseerd.

Jij hebt iets minder waar je je zorgen over moet maken én het bedrijf zorgt er vaak voor dat bepaalde processen veel vlotter zijn dan toen jij ze nog moest oppakken. Het is dus absoluut geen schande om bepaalde processen te outsourcen! In dit artikel bespreken we drie werkzaamheden die je makkelijk kunt outsourcen als ondernemer.

Boekhouding

Laten we eerlijk zijn, je financiële administratie bijhouden is vaak geen lachertje. Zeker als je alles er moet bijhalen om je belastingen in te vullen, kan het goed zijn dat je vloekt omdat er gewoon zó veel informatie is. Als je niet houdt van cijfertjes of papierwerk, kan kun je jezelf veel stress besparen door samen te werken met een boekhouder. En denk aan alle tijd die je zal vrijhouden omdat je geen avonden aan een stuk je belastingaangifte moet invullen!

Marketing

Weet jij hoe je een goed zoekwoorden onderzoek uitvoert? En hoe je Google Ads zo instelt dat je bod hoog genoeg is om te concurreren met andere bedrijven, maar niet zo hoog staat dat je budget verspilt? Als je antwoord op beide vragen nee is, dan is het een aanrader om eens te praten met een marketingbureau. Als je content, SEO en Ads op orde zijn, dan scoor je veel beter in de zoekmachine en trek je veel meer bezoekers naar je site toe. Wat je online doelen ook zijn, een marketingbureau kan je helpen.

IT dienstverlening

IT is voor veel bedrijven een must om te kunnen opereren. Maar wat als er een cyberattack is op alle systemen? Of wat als de software niet tijdig wordt geüpdatet? Dan kun je problemen hebben! Samenwerken met een bedrijf die een goede IT dienstverlening heeft, kan je veel problemen besparen. Als je met veel software werkt, kan het ook een goed idee zijn om te kiezen voor een bedrijf dat managed services aanbiedt, waarbij je kunt kiezen in welke mate het bedrijf je ondersteunt qua IT.

Outsourced jouw bedrijf al bepaalde werkzaamheden?