Plannen voor ontwikkeling woningbouw en school in Leerbroek ter inzage

LEERBROEK • Op de plek van de voormalige boerderij met omliggende grond aan het Recht van Ter Leede in Leerbroek worden de komende jaren ruim 30 woningen en een nieuwe school gebouwd. Voor dit plan ligt nu een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het gaat om een uitbreiding van Leerbroek met een nieuw buurtje in de oksel van het lint Recht van Ter Leede en Dorpsstraat en de Kerkweg. Dat is het plan waar de gemeente Vijfheerenlanden, ontwikkelaar De Polder bv/Van Wiggen Bouw bv en de Eben Haëzerschool al geruime tijd samen aan werken.

Voortraject

Terwijl de ontwikkelaar al bezig was met woningbouwplannen voor deze plek in Leerbroek, liet het bestuur van de Eben Haëzerschool in 2016 aan de gemeente weten dat hun huidige schoolgebouw aan de Leerbroekseweg aan vervanging toe was. Er was behoefte aan een nieuwe school op een nieuwe locatie.

Na meerdere locaties met elkaar vergeleken te hebben koos de gemeenteraad eind 2018 voor een plek nabij de Kerkweg waar het dan onderdeel zou worden van het woningbouwplan van de ontwikkelaar. Vervolgens zijn de drie partijen samen opgetrokken bij het maken van plannen voor deze uitbreiding van Leerbroek, waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het algehele (woningbouw)plan en de gemeente samen met het schoolbestuur werkt aan het realiseren van een nieuw schoolgebouw. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan dat past bij Leerbroek en wat de basis is voor het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan geeft een vertaling van het stedenbouwkundig plan en laat ruimte voor ontwikkeling. Dingen die vastgelegd moeten worden, worden in de regels van het bestemmingsplan genoemd. Maar er is ook nog ruimte voor flexibiliteit. Het bestemmingsplan heeft daarmee oog voor de omgeving en voor toekomstige ontwikkelingen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 18 december gedurende zes weken ter inzage. De gemeente Vijfheerenlanden maakt via de gemeentepagina bekend dat zienswijzen op het plan mogelijk zijn. Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm Leerbroek).